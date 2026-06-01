Karadeniz açıklarında korkutan cisim: Ekipler bölgeyi abluka altına aldı

Sinop’un Ayancık ilçesinde denizde hareketli saatler yaşandı. Bahçeli köyü Oluza mevkii açıklarında deniz yüzeyinde mühimmat olduğu değerlendirilen şüpheli bir cisim bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, uzman ekipler cismi incelemek üzere çalışma başlattı.

VATANDAŞLAR FARK EDİP İHBAR ETTİ

Olay, Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli köyünün Oluza mevkii açıklarında meydana geldi. Denizde normalin dışında şüpheli bir cisim gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI, VATANDAŞLAR UZAKLAŞTIRILDI

Gelen kritik ihbarın ardından bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, olası bir patlama riskine karşı çevre emniyeti aldı. Cismi bulan vatandaşlar ile sahilde bulunan diğer kişiler, önlem amaçlı süratle bölgeden uzaklaştırılarak güvenli alana alındı.

ASKERİ MÜHİMMAT ŞÜPHESİ: İNCELEME BAŞLATILDI

Deniz yüzeyinde bulunan ve askeri mühimmat olduğu değerlendirilen şüpheli cisim, uzman ekipler tarafından detaylı şekilde incelenmek üzere koruma altına alındı. Cismin menşei ve tehlike arz edip etmediği yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve ekiplerin bölgedeki çalışmaları hassasiyetle sürüyor.