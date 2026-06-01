CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapılan ortak bildiriye 27 milletvekili imza atmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapılan ortak bildiriye 27 milletvekili imza atmadı

CHP\'de olağanüstü kurultay çağrısı yapılan ortak bildiriye 27 milletvekili imza atmadı
01.06.2026 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası derinleşen liderlik krizinde, Özgür Özel cephesinin 12 Temmuz 2026 tarihi için yaptığı olağanüstü kurultay çağrısına parlamento grubundan tam destek gelmedi. Toplam 138 milletvekili bulunan partide 111 isim ortak bildiriye imza atarken; 27 milletvekili bildiriye imza vermeyerek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır sergiledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28. Dönem milletvekillerinden 111 isim, olağanüstü kurultay çağrısıyla ortak bir bildiri yayımladı.

“12 TEMMUZ’DA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILSIN”

'Mutlak butlan' kararıyla birlikte CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel'in de imzasının yer aldığı bildiride, partinin mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesinin kabul edilmediği belirtilerek, CHP’nin yönüne ve yönetimine karar verecek gücün delegeler olduğu vurgulandı. Ayrıca, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultayın yapılmaması halinde partinin seçimlere girememe riskinin olduğu belirtilerek, 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunuldu.

27 VEKİL İMZA VERMEDİ

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 138 milletvekili bulunan CHP’de, söz konusu bildiriye 27 milletvekilinin imza vermeyerek CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır sergilemesi de dikkatleri çekti.

Söz konusu isimler ise şu şekilde:

  • Deniz Demir
  • Semra Dinçer
  • Hüseyin Yıldız
  • Orhan Sarıbal
  • Gülizar Biçer Karaca
  • Jale Nur Süllü
  • Hasan Öztürkmen
  • Erdoğan Toprak
  • Gamze Akkuş İlgezdi
  • İlhan Kesici
  • Kadri Enis Berberoğlu
  • Oğuz Kaan Salıcı
  • Yüksel Mansur Kılınç
  • Rahmi Aşkın Türeli
  • Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
  • Sevda Erdan Kılıç
  • Cevdet Akay
  • İnan Akgün Alp
  • Vecdi Gündoğdu
  • Barış Bektaş
  • Ali Fazıl Kasap
  • Ömer Fethi Gürer
  • Mustafa Adıgüzel
  • Faik Öztrak
  • Kadim Durmaz
  • Ali Karaoba

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Özgür Özel, Parlamento, Politika, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapılan ortak bildiriye 27 milletvekili imza atmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    26 isim var son defa Milletvekili olacaklar tadını çıkarsınlar. 0 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Burda 26 hayinnin ismi var 27 ci hayin kim? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti İlhan Kesici sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti! İlhan Kesici sessizliğini bozdu

23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
23:27
Eljif Elmas’tan transfer mesajı: İstanbul’da yaşamak istiyorum
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
23:19
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
22:23
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya’yı sahadan sildi
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya'yı sahadan sildi
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 23:59:52. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapılan ortak bildiriye 27 milletvekili imza atmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.