Tedesco\'nun yeni takımı açıklanır açıklanmaz olanlar oldu

Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Domenico Tedesco’nun yeni adresi İtalya Serie A ekiplerinden Bologna oldu.

İMZAYI ATTI, FENERBAHÇELİLERDEN YORUM YAĞDI

İtalyan kulübünün bu birlikteliği resmen duyurmasının ardından sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı. Bologna kulübünün resmi hesaplarından yapılan paylaşım, kısa sürede binlerce etkileşim alırken özellikle sarı-lacivertli taraftarların hücumuna uğradı. Eski teknik direktörlerine olan sevgilerini ve bağlılıklarını gizlemeyen Fenerbahçe taraftarları, İtalyan ekibinin gönderisinin altına yüzlerce yorum bıraktı.

''BOLOGNA İKİNCİ TAKIMIMIZ''

Tedesco'ya övgü dolu ifadeler kullanan taraftarlar, Bologna kulübüne seslenerek "Ona çok iyi bakın" mesajları gönderdi. Tecrübeli çalıştırıcının gidişinden duydukları üzüntüyü dile getiren birçok futbolsever ise "Bologna artık bizim ikinci takımımız oldu" yorumlarında birleşerek İtalyan kulübüne yeni sezonda destek sözü verdi.