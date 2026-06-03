Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi

03.06.2026 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da emekli polis memuru Faruk Kayhan, para istediği öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine oğlunu tabancayla vurarak öldüren Kayhan, daha sonra polisi arayarak teslim oldu. Olay yerine gelen ekipler Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Adana'da emekli polis memuru Faruk Kayhan, para istediği öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Oğlunun cesedinin başında bekleyen baba, polisi arayarak teslim oldu.

PARA TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre emekli polis memuru Faruk Kayhan'dan para isteyen Ahmet Kaan Kayhan, olumsuz yanıt alınca babasıyla tartışmaya başladı.

Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Kaan Kayhan'ın tartışma sırasında bıçakla babasına saldırdığı iddia edildi. Bunun üzerine Faruk Kayhan, belindeki tabancayı çıkararak oğluna ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Ahmet Kaan Kayhan olay yerinde kanlar içinde yere yığılırken, baba Kayhan'ın polisi arayarak kendisini ihbar ettiği öğrenildi.

Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi

OĞLUNUN BAŞINDA BEKLEDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi

Faruk Kayhan ise olay yerine gelen polis ekiplerine silahını teslim ederek gözaltına alındı. Şüpheli baba, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi

ORMAN YANGININDA KAYBOLMUŞTU

Öte yandan hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan'ın orman işçisi olduğu öğrenildi. Kayhan'ın, 10 Ağustos 2025'te Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu, daha sonra arama ekipleri tarafından bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Ahmet Kaan, Kayhan, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika Adana Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 5353505881 5353505881:
    Allahım sen kimseyi evladıyla sınama herkese hayırlı evlat nasip eyle 1 0 Yanıtla
  • harun şahan harun şahan:
    Bu nasıl emekli polis nasıl polislik yapmış onca sene? Bir insan evladına kıyar mı para yüzünden? 1 0 Yanıtla
  • Chen Medya Chen Medya :
    Ah be kardesim etkisiz hale getirip tedavi ettiremedinmi bi evlat kolaymı yetişiyor Allah kimseyi evladı ile sinamasin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak
Tunceli’de nefes kesen görüntü Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı Tunceli'de nefes kesen görüntü! Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı
Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
Harita yeniden şekillenebilir İşte il olmaya aday 24 ilçemiz Harita yeniden şekillenebilir! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi
Yolda yürürken lağım kanalına düştü Yolda yürürken lağım kanalına düştü
Hasreti sona erdi Morata geri dönüş yolunda Hasreti sona erdi! Morata geri dönüş yolunda
Balkondan düşerek ölen Türkan’ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı
Üç yıl önce Kılıçdaroğlu ile köprüleri atan Hamzaçebi’ye kritik görev Üç yıl önce Kılıçdaroğlu ile köprüleri atan Hamzaçebi’ye kritik görev
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
Ayetullah Ali Hamaney’in cenaze programı belli oldu Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze programı belli oldu

14:31
Aziz Yıldırım Tedesco’yu fena bombaladı
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı
14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
14:14
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası
CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
13:36
Uçak indi Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul’da
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da
13:28
Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
13:18
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
13:18
Trabzonspor’dan Onana bombası
Trabzonspor'dan Onana bombası
13:17
Galatasaray’dan Barış Alper için özel hamle
Galatasaray'dan Barış Alper için özel hamle
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
12:52
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin
Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 14:54:41. #7.12#
SON DAKİKA: Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.