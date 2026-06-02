Ayetullah Ali Hamaney\'in cenaze programı belli oldu

İran'da, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden ülkenin önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze programı netleşmeye başladı.

3 KENTTE CENAZE GÖRENİ DÜZENLENECEK

İran basını, Tahran Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Tevekkülizad'in, İran'ın önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni programını paylaştığını duyurdu. Tevekkülizad, Hamaney için 3 kentte cenaze törenleri programlandığını belirterek, törenlerin tarihine ilişkin bilgi vermedi.

MEŞHED'E DEFNEDİLECEK

Tahran'daki cenaze töreninin en az 24 saat sürmesinin beklendiğini söyleyen Tevekkülizade, ardından naaşın Kum şehrine ve son olarak da benzer bir tören için Meşhed şehrine nakledileceğini aktardı. Programın detaylarının kısa süre sonra açıklanacağını vurgulayan Tevekkülizade, Hamaney'in nihai defin yerinin Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olmasının planlandığını ifade etti.