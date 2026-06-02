Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze programı belli oldu
Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze programı belli oldu

02.06.2026 17:31
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenleneceği bildirildi. Defin yeri ise Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olarak planlanıyor.

İran'da, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden ülkenin önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze programı netleşmeye başladı.

3 KENTTE CENAZE GÖRENİ DÜZENLENECEK

İran basını, Tahran Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Tevekkülizad'in, İran'ın önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni programını paylaştığını duyurdu. Tevekkülizad, Hamaney için 3 kentte cenaze törenleri programlandığını belirterek, törenlerin tarihine ilişkin bilgi vermedi.

MEŞHED'E DEFNEDİLECEK

Tahran'daki cenaze töreninin en az 24 saat sürmesinin beklendiğini söyleyen Tevekkülizade, ardından naaşın Kum şehrine ve son olarak da benzer bir tören için Meşhed şehrine nakledileceğini aktardı. Programın detaylarının kısa süre sonra açıklanacağını vurgulayan Tevekkülizade, Hamaney'in nihai defin yerinin Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olmasının planlandığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İbrahim İlhan İbrahim İlhan:
    Bune ya abartılı birsey 0 0 Yanıtla
  • VipR null VipR null:
    bu şiyanin nasil adeti var muslumanlikda boyle bişey varmi? 0 0 Yanıtla
  • Ömer Aksoy Ömer Aksoy:
    3 aydır mumladılarmı bunu? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 18:38:55.
