İşte bölge bölge il olmaya aday 24 ilçemiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte bölge bölge il olmaya aday 24 ilçemiz

İşte bölge bölge il olmaya aday 24 ilçemiz
02.06.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde nüfus yoğunluğu, ekonomik canlılık, coğrafi konum ve il merkezine olan uzaklık gibi "il olma kriterlerini" karşılayan 24 büyük ilçe belirlendi. Alanya'dan Yüksekova'ya, Tarsus'tan Çorlu'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanından listede yer alan bu ilçeler, il statüsüne kavuşmayı bekliyor.

Türkiye'nin idari yapısında heyecan yaratan bir gelişme gündemde. Nüfus yapısı, şehirleşme oranı, ekonomik hacmi ve coğrafi özellikleri bakımından bağlı bulundukları il merkezleriyle yarışacak konuma gelen 24 ilçe, il olmak için gerekli olan kriterleri tam anlamıyla karşılıyor. Türkiye'nin 82. ili ve devamı olmaya aday bu ilçeler, yerel ekonomilerinden nüfus potansiyellerine kadar adeta birer şehir gibi yönetiliyor.

İşte coğrafi bölgelerine göre il olma kriterlerini taşıyan, Türkiye'nin yeni il adayı 24 ilçesi:

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz, hem turizm potansiyeli yüksek kıyı ilçeleri hem de sanayi/tarım devleriyle listede en çok ağırlığı olan bölgelerden biri.

  • Adana: Kozan
  • Antalya: Alanya, Manavgat
  • Hatay: İskenderun
  • Mersin: Tarsus

MARMARA BÖLGESİ

Sanayi, ticaret ve nüfus yoğunluğunun merkezi olan Marmara'da, bağlı olduğu illeri ekonomik olarak besleyen dev ilçeler dikkat çekiyor.

  • Balıkesir: Bandırma, Edremit
  • Bursa: İnegöl
  • Kırklareli: Lüleburgaz
  • Tekirdağ: Çorlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Köklü tarihleri, geniş tarım arazileri ve hızla büyüyen nüfuslarıyla Güneydoğu'nun bu ilçeleri, il merkezlerine olan uzaklıkları nedeniyle de güçlü birer aday.

  • Adıyaman: Kahta
  • Diyarbakır: Ergani
  • Mardin: Midyat
  • Şanlıurfa: Siverek
  • Şırnak: Cizre

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Stratejik konumları, sınır ticaretine yakınlıkları ve geniş hinterlantları ile Doğu'nun parlayan yıldızları il statüsü için hazır durumda.

  • Hakkari: Yüksekova
  • Van: Erciş

EGE VE İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Geniş coğrafi alanlara yayılan İç Anadolu ve Ege'de, tarım ve sanayinin kalbi konumundaki bu merkezler il standartlarını fazlasıyla karşılıyor.

  • Ankara: Polatlı
  • Aydın: Nazilli
  • Konya: Ereğli
  • Muğla: Fethiye

KARADENİZ VE DEPREM BÖLGESİ

Karadeniz'in sahil ve sanayi lokomotifleri ile asrın felaketinin ardından küllerinden doğan büyük merkezler de listedeki yerini aldı.

  • Kahramanmaraş: Elbistan
  • Ordu: Ünye
  • Zonguldak: Ereğli

İL OLMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Bir ilçenin il statüsüne alınabilmesi için sadece nüfus yeterli olmuyor. Belirlenen kriterler arasında; ilçenin en az 100 bin nüfusa sahip olması, il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması, şehirleşme düzeyi, ulaşım ağları, ekonomik çeşitlilik ve eğitim/sağlık altyapısının yeterliliği gibi çok sayıda hayati unsur bir arada değerlendiriliyor.

Yüksekova, Türkiye, Tarsus, Alanya, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşte bölge bölge il olmaya aday 24 ilçemiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
Aziz Yıldırım’ın Londra’da görüştüğü isim ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Naz Elmas’ın son hali gündem yarattı Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın son hali gündem yarattı
Montella’dan kadro itirafı: Çok üzüldüm, çok zordu Montella'dan kadro itirafı: Çok üzüldüm, çok zordu
“12’den sonra devlet biziz“ paylaşımı yaptı, gözaltına alındı "12'den sonra devlet biziz" paylaşımı yaptı, gözaltına alındı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Haklarını alamayan maden işçileri yeniden Ankara yolunda Haklarını alamayan maden işçileri yeniden Ankara yolunda
Kayahan’ın kızı kızından Nilüfer’e olay yaratan iddia: Babamla ilişkiniz öğrendiğimde 8 yaşındaydım Kayahan'ın kızı kızından Nilüfer'e olay yaratan iddia: Babamla ilişkiniz öğrendiğimde 8 yaşındaydım
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
Melo, Neymar’a Galatasaray forması hediye etti Melo, Neymar’a Galatasaray forması hediye etti
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti 24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

16:50
Bu iş tamam Mason Greenwood Fener’e hayırlı olsun
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
16:28
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
14:10
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu
Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
13:37
Kılıçdaroğlu mu Özel mi DEM Parti, CHP’deki krizle ilgili tavrını belli etti
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti
13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 17:14:18. #7.12#
SON DAKİKA: İşte bölge bölge il olmaya aday 24 ilçemiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.