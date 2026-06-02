Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi

Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Semih Kılıçsoy, yeni sezonda Beşiktaş'a geri dönüyor. Siyah-beyazlı yönetimin genç futbolcuyla yola devam etmeyi planladığı öğrenildi.

CAGLIARI OPSİYONU KULLANMADI

Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekibi Cagliari'de kiralık olarak geçiren Semih Kılıçsoy'un geleceği netleşti. İtalyan kulübü, sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Haberlere göre Cagliari yönetiminin bu kararı almasında kulübün maaş politikası etkili oldu.

YENİ SEZONDA BEŞİKTAŞ'TA

Cagliari'nin opsiyonu devreye sokmamasıyla birlikte Semih Kılıçsoy'un siyah-beyazlı kulübe geri dönmesi kesinleşti. 20 yaşındaki futbolcunun yeni sezon hazırlıklarına Beşiktaş formasıyla başlaması bekleniyor.

YÖNETİMDEN DEVAM KARARI

beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Semih Kılıçsoy'u kadro planlamasında değerlendirmeyi düşünüyor. Siyah-beyazlıların kiralıktan dönen diğer futbolcuların büyük bölümüyle yollarını ayırmayı planladığı ancak Semih için farklı bir karar aldığı belirtildi.

İTALYA'DA 4 GOL ATTI

Genç futbolcu, Cagliari formasıyla geride kalan sezonda 25 resmi maçta görev yaptı. Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 4 gol kaydederek takımına skor katkısı verdi.

YENİ SAYFA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Beşiktaş altyapısından yetişen ve genç yaşta dikkat çeken performanslar sergileyen Semih'in, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla yeniden çıkış yakalamayı hedeflediği ifade ediliyor. Teknik heyetin kamp dönemindeki performansına göre genç oyuncunun takım içindeki rolü netleşecek.