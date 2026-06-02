Hasreti sona erdi! Morata geri dönüş yolunda
02.06.2026 17:16
Como forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Alvaro Morata, 2 yılın ardından ülkesi İspanya'ya dönmeye hazırlanıyor. Morata’nın menajeri ile La Liga ekibi Getafe arasında yapılan müzakerelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

Kariyerini Como'da sürdüren Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski golcüsü Alvaro Morata, yeniden ülkesine dönmeye hazırlanıyor. 

GETAFE'DE MORATA SESLERİ

İspanyol basınındaki haberlere göre; Morata’nın menajeri ile La Liga ekibi Getafe arasında yürütülen müzakereler oldukça olumlu ilerliyor. Bonservisi Milan'da olan 32 yaşındaki yıldız oyuncunun, kulüplerin de anlaşması durumunda kısa süre içinde resmi imzayı atacağı belirtildi.

2 YIL SONRA ÜLKESİNE DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA

Transferin gerçekleşmesi halinde Alvaro Morata 2 yıl aranın ardından ülkesi İspanya'ya dönmüş olacak. 33 yaşındaki golcü, 2024-25 sezonu öncesi Atletico Madrid'den Milan'a gitmişti.

GETAFE ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Morata futbol kariyerinin ilk yıllarında Getafe altyapısında 1 yıl top koşturmuş ve buradan İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştu. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
