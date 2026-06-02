Kurtların Av Anı Dronla Görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kurtların çengel boynuzlu dağ keçisini avlama anı dronla görüntülendi.
Mercan Vadisi, dağlık ve ormanlık alanlarıyla birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.
Bölgede yaşam süren 2 kurdun çengel boynuzlu dağ keçisini avlama anı, dronla kayda alındı.
Görüntülerde, dağ keçisini sürüden ayırarak uzun süre kayalıklarda kovalayan kurdun, keçiyi birkaç kez bacağından tutarak yaralaması, daha sonra da düzlükte yakalayarak etkisiz hale getirmesi yer alıyor. Kayıtlarda, ardından bir başka kurdun daha gelip keçiye saldırdığı, 2 kurdun hayvanı kaya oyuğuna sürüklediği görülüyor.
