Üç yıl önce Kılıçdaroğlu ile köprüleri atan Hamzaçebi’ye kritik görev

02.06.2026 17:21
Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı makamına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği yeni A takımında en dikkat çeken hamle Akif Hamzaçebi’nin geri dönüşü oldu. Kılıçdaroğlu’nun başlattığı parti içi yeni yapılanmada, geçmişte yaşanan sert liderlik tartışmalarına ve gerilimlere sünger çekilerek Hamzaçebi Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı yapıldı. Hamzaçebi'nin yeni görevinde öncelikli olarak CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına eğileceği belirtildi.

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı makamına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi yeni döneme taşıyacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini belirledi. Genel Sekreterlik görevine Rıfat Nalbantoğlu'nun getirildiği yeni A takımında en dikkat çeken hamle, geçmişte Kılıçdaroğlu ile ipleri tamamen koparan Akif Hamzaçebi’nin geri dönüşü oldu.

Kılıçdaroğlu’nun 2026 yılı Mayıs ayı sonlarında başlattığı parti içi yeni yapılanmada, geçmişteki tüm gerilimlere sünger çekilerek Hamzaçebi'nin Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı yapılması gözden kaçmadı.

İPLER KOPMUŞTU 

Akif Hamzaçebi, geçmişte Kılıçdaroğlu’nun en güvendiği kurmaylarından biri olarak Grup Başkanvekilliği ve Parti Genel Sekreterliği gibi en kritik görevleri üstlenmişti. Ancak ikili arasındaki ilişkiler büyük bir kırılma yaşadı

2023 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısızlığın ardından Hamzaçebi, isim vermeden Kılıçdaroğlu'na sert bir eleştiride bulunarak, "Ortada tam bir başarısızlık vardır, kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkmasın" demiş ve dolaylı yoldan istifa çağrısı yapmıştı.

ELİNDE VİSKİ KADEHİYLE...

İkili arasındaki ipler, Kılıçdaroğlu'nun partideki muhaliflere yönelik sarf ettiği, "Ben bu partiyi elinde viski kadehleriyle partime yön veren alçakların elinden aldım" sözleri üzerine tamamen kopmuştu. Hamzaçebi, bu ifadelere çok sert tepki göstererek Kılıçdaroğlu'ndan bu isimleri derhal açıklamasını istemişti.

İLK HEDEF CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ RÜŞVET VE YOLSUZLUK İDDİALARI 

Yaşanan tüm bu sert gerilimlere karşın, Kılıçdaroğlu’nun partideki yeni yapılanmada Hamzaçebi’yi tekrar yanına alması ve ona en kritik komisyonu teslim etmesi dikkat çekici bir stratejik hamle olarak yorumlandı.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı olan Hamzaçebi’nin bu görevi sırasında, öncelikli olarak CHP’li belediyelerde yaşandığı iddia edilen rüşvet ve yolsuzluk olaylarına eğileceği belirtildi. Parti içi "arınma" sinyali olarak görülen bu hamleyle, Hamzaçebi, belediyelerdeki iddiaları inceleyecek en yetkili isim haline geldi.

