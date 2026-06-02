Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı

02.06.2026 17:11  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da nişanlısıyla yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in (30), düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Türkan Biçer'in yaklaşık 1,5 dakika balkonda asılı kaldığı ve ardından aşağı düştüğü anlar yer aldı.

Türkan Biçer, 25 Mart'ta nişanlısı Fatih Özşen (46) ile yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp, yaşamını yitirdi. Yerde çıplak halde bulunan Biçer'in cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, nişanlısı Fatih Özşen gözaltına alındı. Türkan Biçer'in cenazesi toprağa verilirken, Fatih Özşen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Türkan Biçer'in ölümüne ilişkin daha önce dosyaya giren bina içi güvenlik kayıtlarının ardından, olay anına ilişkin yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde Biçer'in düşmeden önce balkonda yaşanan arbede ve düşüş anı yer aldı. 

Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı

BALKONDA ASILI KALMIŞ

Biçer'in arbede sonrasında balkonda yaklaşık 1,5 dakika asılı kaldığı ve ardından aşağı düştüğü görüldü. Biçer'in nişanlısıyla binaya girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de dosyada yer aldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı
Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı
Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı
Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Ankara, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
“12’den sonra devlet biziz“ paylaşımı yaptı, gözaltına alındı "12'den sonra devlet biziz" paylaşımı yaptı, gözaltına alındı
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti 24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
Aleyna Tilki’den müzik dünyasını sallayacak yapay zeka çıkışı: Benim ihtiyacım yok ama kullananlar var Aleyna Tilki'den müzik dünyasını sallayacak yapay zeka çıkışı: Benim ihtiyacım yok ama kullananlar var
Canlı hayvan taşıyan kamyon kaza yaptı, koyunlar telef oldu Canlı hayvan taşıyan kamyon kaza yaptı, koyunlar telef oldu
Bursa’da kuzenini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı Bursa'da kuzenini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Maltepe’de sürücüyü takip edip darbeden saldırganlara rekor ceza Maltepe'de sürücüyü takip edip darbeden saldırganlara rekor ceza
Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti

18:02
Günler sonra ortaya çıktı Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş
Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
16:50
Bu iş tamam Mason Greenwood Fener’e hayırlı olsun
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
16:28
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:12
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 18:06:23. #7.12#
SON DAKİKA: Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.