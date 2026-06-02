Yolda yürürken lağım kanalına düştü

Brezilya'da kaldırımda yürüyen bir kadın, açık bırakılan rögardan dolayı lağım kanalına düştü. Kadının bir anda gözden kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar, büyük bir panikle hemen yardıma koştu.
Korku dolu o anlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından kadının genel sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
