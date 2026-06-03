Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

03.06.2026 13:28
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre sarsıntı yerin 12.46 kilometre derinliğinde yaşandı. Deprem Gaziantep'te de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın yayımladığı verilere göre deprem, 3 Haziran 2026 tarihinde saat 13.12'de kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.

DERİNLİĞİ 12.46 KİLOMETRE 

Depremin yerin 12.46 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından henüz olumsuz bir durum bilgisi alınmadı.

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

GAZİANTEP'TE DE HİSSEDİLDİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntıyı Gaziantep'teki vatandaşlar da hissetti. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

KANDİLLİ DERİNLİĞE "6.1 KİLOMETRE" DEDİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Pazarcık'ta meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 6.1 kilometre derinliğinde yaşandı. 

VİDEO ÇEKERKEN DEPREME YAKALANDILAR

Deprem anında yaşanan panik bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Video çekerken depreme yakalanan vatandaşlar "Allahu ekber" diyerek dışarı kaçtı. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken vatandaş, "Arkadaşlar anlık depreme yakalandık, sallandık. Biraz da şiddetli ve sertti. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Kimse bu dünyada kalırım, yaşarım diye umutlanmasın. Namuslu ve temiz yaşasın. Ne zaman öleceğimiz belli değil." dedi.

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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