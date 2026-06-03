Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek

Aziz Yıldırım\'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
03.06.2026 13:05
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Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimini kazanması halinde Dünya Kupası sonrasında Ederson ile özel bir görüşme yapacağı ve Brezilyalı kaleciyi yeniden takıma kazandırmayı hedeflediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi Ederson'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde Brezilyalı kaleciyle Dünya Kupası'nın ardından özel bir görüşme yapacağı öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM'DAN EDERSON KARARI

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken transfer ve kadro planlamasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle sezonun son bölümündeki performansıyla eleştirilerin odağında yer alan Ederson'un geleceği merak konusu oldu.

SEÇİMİ KAZANIRSA İLK GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ OLACAK

Sabah'ın haberine göre Aziz Yıldırım, başkanlık seçimini kazanması halinde Ederson konusunda acele bir karar vermeyecek. Tecrübeli futbol adamının, Dünya Kupası'nın ardından Brezilyalı kaleciyle bir araya gelerek birebir görüşme yapmayı planladığı belirtildi.

Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek

"BU KALİTEDE BİR KALECİ KAZANILMALI"

Haberde, Aziz Yıldırım'ın Ederson'un sahip olduğu kaliteye inandığı ve oyuncunun yeniden takıma kazandırılmasından yana tavır aldığı ifade edildi. Bu nedenle deneyimli kaleciyle ilgili nihai kararın yapılacak görüşmenin ardından verileceği aktarıldı.

SÜRECİ SABIRLA YÖNETECEK

Aziz Yıldırım'ın Ederson dosyasını sabırlı şekilde yönetmek istediği ve oyuncunun geleceğiyle ilgili kesin kararını Dünya Kupası sonrasında vereceği kaydedildi.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek - Son Dakika
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