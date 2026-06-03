ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini söyleyen Trump, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in de Washington ile yürütülen müzakerelerde yer aldığını açıkladı. Trump ayrıca gelecekte Hamaney ile doğrudan görüşebileceğinin sinyalini verdi.

ABD-İRAN HATTINDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Yıllardır nükleer program nedeniyle karşı karşıya gelen ABD ile İran arasında diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Son dönemde iki ülke arasındaki gerilimin gölgesinde yürütülen temaslara ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, nükleer krizle ilgili yeni bir döneme girildiğini gösteren açıklamalar yaptı. Trump, İran'ın nükleer silah edinmeme konusunda uzlaşmaya vardığını belirterek, görüşmelerin üst düzey isimlerin katılımıyla sürdüğünü ifade etti.

"HAMANEY MÜZAKERELERDE YER ALIYOR"

Pod Force One programında konuşan Trump, İran'ın dini lideri Hamaney'in de müzakere sürecinin içinde olduğunu söyledi. Trump, "İran, nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti. İran'ın dini lideri de Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelerde yer alıyor ve görüşmelere onay veriyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözleri, iki ülke arasındaki temasların yalnızca diplomatik heyetlerle sınırlı kalmadığı ve en üst düzeyde takip edildiği şeklinde yorumlandı.

HAMANEY İLE GÖRÜŞME SİNYALİ

Açıklamalarının devamında İran'daki gelişmelerin olumlu yönde ilerlediğini savunan Trump, gelecekte doğrudan temas kurulabileceğinin de işaretini verdi. "İran'daki durum hızla değişiyor, çok iyi olacak" diyen Trump, "Muhtemelen bir noktada kendisiyle görüşeceğim" sözleriyle Hamaney ile yüz yüze görüşme ihtimalini gündeme taşıdı.

NÜKLEER KRİZDE YENİ DÖNEM Mİ?

ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşmazlık uzun yıllardır iki ülke ilişkilerinin en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Trump'ın açıklamaları, taraflar arasında yürütülen müzakerelerde önemli bir aşamaya gelinmiş olabileceği yönünde değerlendirmelere neden oldu.

Özellikle İran'ın nükleer silah edinmeyeceği yönündeki ifadeler ve Hamaney'in müzakerelerde aktif rol aldığına ilişkin açıklamalar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.