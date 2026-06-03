Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti - Son Dakika
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Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti

03.06.2026 12:15
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CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yargının siyaseti dizayn etmek için bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin acil ihtiyacının "temiz siyaset" olduğunu belirten Babacan, siyasi partilerin kendi içlerinde denetim mekanizmaları kurarak kusuru olan mensuplarına ağır yaptırımlar uygulaması gerektiğini ve iddiaları incelemek için işi yargıya bırakmamaları gerektiğini ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP’de son iki haftadır yaşanan gelişmeleri değerlendirirken "temiz siyaset" vurgusu yaptı. Siyasi partilerin kendi içlerinde denetim mekanizmaları kurması gerektiğini belirten Babacan, yargının bir siyasi dizayn aracı olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

"YARGI, SİYASETİ DİZAYN ETMENİN ARACI HALİNE GETİRİLEMEZ"

Yeni Yol Grup toplantısında konuşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, ana muhalefet partisinde yaşanan son gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek tutumlarının çok net olduğunu ifade etti. Türkiye’nin asıl ihtiyacının hukuki güvenlik, demokratik rekabet ve sandık iradesine saygı olduğunu dile getiren Babacan, "Hukukta öngörülebilirlik yoksa; demokrasi de, ekonomi de, ülke de zarar görür" dedi.

"YANLIŞI OLAN AĞIR YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞMALI"

Yargı süreçlerine olan güvensizliğe dikkat çeken Babacan, siyasi partilerin kendi iç işleyişlerinde etik ilkeleri belirlemesi gerektiğini savunarak şunları söyledi: "Madem şu anda yargı baskı altında, madem yargı araç olarak kullanılıyor, madem yargı süreçlerine güvenmiyoruz; o halde siyasi partiler kendi mensuplarıyla ilgili iddiaları sonuna kadar incelemeli ve kendi yaptırım mekanizmalarını devreye sokmalıdır. Varsa yanlışı olan ağır yaptırımlarla karşılaşmalı. Partiler isterse ekipler kurar, denetimi yapar. O zaman partiler kendi içinde sistem kurup işi yargıya bırakmamalı."

"MEVCUT DÜZENİN TAMAMINA ALTERNATİFİZ"

Siyasette yaşanan bu tablonun gençleri siyasetten uzaklaştırdığını ve vatandaşların demokrasiden ümidini kesmesine yol açtığını belirten Babacan, yaşanan süreçten büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Çözüm üretemeyenlerin düşmanlık ve gerilim üzerinden alan açmaya çalıştığını vurgulayan Babacan, "İki kutuplu bu yapı, milletin asıl sorunlarını bir sis perdesi gibi örtmekten başka bir işe yaramıyor artık. Sonuçta olan yine ekonomik sıkıntı içinde geçim mücadelesi veren milyonlara oluyor. Biz bu düzene, bu kısır döngüye sessiz kalamayız. Mevcut düzenin tamamına alternatif olarak milletin karşısındayız" diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Siyaset, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    biz de kaç gündür Yapacağın bu açıklamayı bekliyorduk;) 0 0 Yanıtla
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