CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin başvurunun reddedilmesinin gerekçesini açıkladı.

YSK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyati tedbirle görevden uzaklaştırılması kapsamında yapılan "mazbataların geçerli olduğunun ve seçilenlerin görevine devam ettiğinin tespitine karar verilmesi" yönündeki başvuruyu reddetti.

YSK, gerekçeli kararında, "6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun 361 ve devamı maddelerine göre Bölge Adliye Mahkemelerinin verdiği kararların inceleme merci Yargıtay'dır. Yüksek Seçim Kurulunun Hukuk Mahkemelerinin verdiği kararların temyiz merci olmadığı ise her türlü izahtan varestedir" denildi.

Gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi: "Başvuran tarafından 21/9/2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayında, 24/9/2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü İstanbul İl Kongresinde, 19/10/2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresinde ve 28-30 Kasım 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayında yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Kurultayda seçilen delegelerin delegelikleri 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il-ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve bu kongre/kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin, Yüksek Seçim Kurulunun Anayasanın 79'uncu maddesi uyarınca tam kanunsuzluk iddiasıyla Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilmişse de; tam kanunsuzluk iddiaları ile Kurulumuza gelen taleplerin Kurulumuzca "Tam Kanunsuzluk" yoluyla yapılan incelemeleri, il ve ilçe seçim kurulları tarafından alınan kararların denetimi ile sınırlı olup başvuran tarafından bu denetim yolu kullanılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin 21/5/2026 tarih ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı Kararın denetlenmesinin istenildiği, oysa bu kararın temyiz mercinin Yargıtay olduğu, dolayısıyla anılan bölge adliye mahkemesi kararının seçim hukuku kapsamında Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenmesi imkanı bulunmamaktadır."