Trabzonspor'dan Onana bombası - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Onana bombası

Trabzonspor\'dan Onana bombası
03.06.2026 13:18
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Trabzonspor'un, kiralık sözleşmesi sona eren Andre Onana'yı bir sezon daha kadrosunda tutmak için Manchester United ve oyuncu cephesiyle görüşmelere başlamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Trabzonspor, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Andre Onana'yı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Bordo-mavililerin Kamerunlu kaleciyi bir sezon daha kiralamak istediği öne sürüldü.

TRABZONSPOR'DAN ONANA HAMLESİ

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor, kaleci transferinde tanıdık bir isme yöneldi. Bordo-mavili yönetimin, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Andre Onana'yı yeniden kadroya katmak için girişimlere başladığı iddia edildi.

PERFORMANSI MEMNUN ETTİ

Manchester United'dan bir yıllığına kiralanan Kamerunlu file bekçisi, geride kalan sezonda Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla teknik heyetin beğenisini kazandı. Bordo-mavililerin, Onana'nın takıma sağladığı katkı nedeniyle transfer için yeniden devreye girdiği belirtildi.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Andre Onana'nın, Michael Carrick yönetimindeki Manchester United'ın yeni sezon kampına katılması bekleniyor. Ancak Trabzonspor'un 30 yaşındaki kaleciye olan ilgisinin sürdüğü ve oyuncuyu bir sezon daha kiralamak istediği ifade edildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Haberde, Trabzonspor yönetiminin kısa süre içinde Andre Onana'nın menajeri ve Manchester United yetkilileriyle görüşmelere başlayacağı aktarıldı. Bordo-mavililerin transferin şartlarını öğrenerek resmi temaslarda bulunması bekleniyor.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile Türkiye Kupası sevinci yaşayan Andre Onana, bordo-mavili formayla 33 karşılaşmada görev yaptı. Kamerunlu kaleci 6 maçta kalesini gole kapatırken, sezonu 40 gol yiyerek tamamladı.

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Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Onana bombası - Son Dakika

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