20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu kesinleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA eşleşmesiyle aydınlatılan cinayetle ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ İNCELENDİ

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar, 20 yıllık bir karanlığı aydınlattı. Bakan Akın Gürlek, ekiplerin kapsamı genişletilen araştırmalar neticesinde 1000 kişilik kayıp listesini ve tüm bağlantıları adeta iğneyle kuyu kazar gibi incelediğini belirtti. Yapılan DNA testlerinin ardından, kimsesizler mezarlığındaki kadının Gülcan Yazıcı olduğu saptandı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Gerçeğin gün yüzüne çıkmasının ardından Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada düğmeye bastı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi ve adli süreç resmen başlatıldı.

"HİÇBİR DOSYA KARANLIKTA KALMAYACAK"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin yerini bulması için her dosyanın takipçisi olacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir."

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Gürlek, olayın aydınlatılmasında büyük emek harcayan Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.