Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti - Son Dakika
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Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

03.06.2026 14:49  Güncelleme: 14:53
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Adana'da emekli polis Faruk Kayhan'ın, kendisine döner bıçağıyla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda babanın şarjöründeki mermiler bitene kadar peş peşe ateş ettiği görüldü. Cinayetten sonra polis gelene kadar oğlunun başında bekleyen emekli polis gözaltına alındı.

Adana'da emekli polisin kendisine döner bıçağı ile saldıran oğlunu öldürdüğü anlara ait kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

BABASINA DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Ahmet Kaan Kayhan (23), emekli polis babası Faruk Kayhan'dan (52) para istedi. Baba Kayhan'ın para vermeyi reddetmesi üzerine Ahmet Kaan Kayhan, yanında bulunan döner bıçağıyla babasına saldırdı.

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

ŞARJÖRÜNDEKİ MERMİLER BİTENE KADAR ATEŞ ETTİ

Bunun üzerine Faruk Kayhan, tabancasıyla oğluna ateş açtı. Şarjöründeki mermiler bitene kadar ateş ettiği öne sürülen Kayhan'ın silahından çıkan kurşunlarla Ahmet Kaan Kayhan çeşitli yerlerinden vurularak yere yığıldı.

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

CESEDİN BAŞINDA POLİSİ BEKLEDİ

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Faruk Kayhan durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri gelene kadar oğlunun başında bekleyen Faruk Kayhan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin yapılması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olay anı anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA KAYBOLMUŞ

Öte yandan, orman işçisi olduğu belirtilen Ahmet Kaan Kayhan’ın, 10 Ağustos 2025’te Kozan ilçesindeki bir orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Kayhan’ın, bölgede arama yapan ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu belirtildi. 

Emniyete götürülen Faruk Kayhan’ın, sorgusunun sürdüğü bildirildi. 

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Cep Telefonu, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Polis, Adana, Baba, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Evladını koruyamayan nasıl polis olup da başkalarını koruyabilsin,esrarkeş olmuş oğlunu tedavi ettirme yoluna niye gitmemiş, Allah'ım sen bizim ve evlatlarımızı koru, akıllarımıza sahip çık, doğru yoldan ayırma, aminnnnnn 0 1 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    ben mi yanlış görüyorum yoksa polis mi saldırıyor döner bıçağı ile başta 0 1 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    Allah kimseyi evladıyla sınamasın. adam bıkmış belli 0 0 Yanıtla
  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Allah kimsenin başına vermesin inşaallah. 0 0 Yanıtla
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