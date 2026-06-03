Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

Adana'da emekli polisin kendisine döner bıçağı ile saldıran oğlunu öldürdüğü anlara ait kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

BABASINA DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Ahmet Kaan Kayhan (23), emekli polis babası Faruk Kayhan'dan (52) para istedi. Baba Kayhan'ın para vermeyi reddetmesi üzerine Ahmet Kaan Kayhan, yanında bulunan döner bıçağıyla babasına saldırdı.

ŞARJÖRÜNDEKİ MERMİLER BİTENE KADAR ATEŞ ETTİ

Bunun üzerine Faruk Kayhan, tabancasıyla oğluna ateş açtı. Şarjöründeki mermiler bitene kadar ateş ettiği öne sürülen Kayhan'ın silahından çıkan kurşunlarla Ahmet Kaan Kayhan çeşitli yerlerinden vurularak yere yığıldı.

CESEDİN BAŞINDA POLİSİ BEKLEDİ

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Faruk Kayhan durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri gelene kadar oğlunun başında bekleyen Faruk Kayhan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin yapılması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olay anı anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA KAYBOLMUŞ

Öte yandan, orman işçisi olduğu belirtilen Ahmet Kaan Kayhan’ın, 10 Ağustos 2025’te Kozan ilçesindeki bir orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Kayhan’ın, bölgede arama yapan ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu belirtildi.

Emniyete götürülen Faruk Kayhan’ın, sorgusunun sürdüğü bildirildi.