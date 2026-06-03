Gaziantep'te mezarlıkta silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te mezarlıkta silahlı kavga: 2 yaralı

Gaziantep\'te mezarlıkta silahlı kavga: 2 yaralı
03.06.2026 13:29  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te mezarlıkta bir cenazede karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, çok sayıda araç, mermi isabet etmesi sonucu hasar aldı.

Gaziantep'te mezarlıkta bir cenazede karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, çok sayıda araç, mermi isabet etmesi sonucu hasar aldı. Yoğun silah seslerinin duyulduğu panik anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakipoğlu Camii bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile bir cenaze için geldikleri mezarlıkta karşılaştı. Husumetli aileler arasında cenaze töreni sırasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafların silah kullanması sonucu 2 kişi yaralandı, çok sayıda araç mermi isabet etmesi sonucu hasar aldı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Yoğun silah seslerinin duyulduğu panik anları kamerada

Silahlı kavga anları ve yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoğun silah sesleri ve çevredekilerin panikle sağa sola kaçma anları yer aldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te mezarlıkta silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
Fidan: Trump NATO Zirvesi’ne katılacak Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak
Galatasaray’da sürpriz Gidecek deniyordu, takımda kalıyor Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu Özel sistem kurmuşlar 20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar

13:36
Uçak indi Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul’da
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da
13:28
Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
13:18
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
13:17
Galatasaray’dan Barış Alper için özel hamle
Galatasaray'dan Barış Alper için özel hamle
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 13:46:32. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te mezarlıkta silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.