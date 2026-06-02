Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Gün gelir, devran döner
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Gün gelir, devran döner

02.06.2026 19:04
Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Merkezini devralan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin kutlama görüntülerine sert tepki gösterdi. Zeyrek, babası hastanede yaşam mücadelesi verirken acılarıyla alay edenlerin genel merkezde çikolata dağıtıp ağırlandığı iddiasına ilişkin "Bazıları zaman geçince her şeyin unutulacağını sanıyor ama yanılıyorlar. Gün gelir, devran döner" dedi.

Mahkemeden çıkan ‘mutlak butlan’ kararının ardından CHP içinde başlayan liderlik krizinde sular durulmuyor.

24 Mayıs Pazar günü polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi'ne giren Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin, binadaki ilk anlarında çikolata yiyerek kutlama yaptığı anlar kameralara yansımıştı. Bu görüntüler parti içinde tartışma yaratırken, Özgür Özel konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.

ÖZEL: O KARİKATÜRÜ ÇİZEN BABA EVİNDE ÇİKOLATA DAĞITIYOR

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Özel, genel merkezdeki çikolata dağıtma görüntülerine çok sert tepki gösterdi. Görüntülerdeki kişinin Yeni Akit gazetesinde çıkan tartışmalı bir içeriğin sahibi olduğunu ileri süren Özel, "Canımız Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün, Yeni Akit Gazetesi'nde 'Çarpıldı' diye dalga geçen karikatürü çizen kadın, bugün babaevinde çikolata dağıtıyor" ifadelerini kullandı.

NEHİR ZEYREK: O İNSANLARI BABA OCAĞINDA GÖRMEK BİZİ ÇOK ÜZDÜ

Geçirdiği elim kaza sonrası hastanede yaşam mücadelesi verirken hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek de sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun Özel’in gündeme getirdiği görüntülere isyan etti.

Babasının acısı üzerinden siyaset yapanların genel merkezde başköşede yer bulmasını kabul edemediğini belirten Zeyrek, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Babam yaşam mücadelesi verirken atılan manşetleri, çizilen karikatürleri ve yapılan paylaşımları unutmadım. Biz nefesimizi tutmuş bir haber beklerken, bazıları acımızla alay etmeyi tercih etti. Bugün ise o günlerde bu vicdansızlığa ortak olan insanların 'evimiz' dediğimiz baba ocağında bulunmalarını görmek bizi çok üzdü. Ablam olarak gördüğüm Gülşah Durbay'a yapılanları da, babama yapılanları da, yas tutan insanlara reva görülenleri de unutmadım."

"GÜN GELİR, DEVRAN DÖNER"

Mesajının devamında adaletin yerini bulacağına inandığını vurgulayan Nehir Zeyrek, "Bazıları zaman geçince her şeyin unutulacağını sanıyor ama yanılıyorlar. Gün gelir, devran döner. Herkes söylediği sözün, attığı manşetin ve yaptığı tercihin karşısında durmak zorunda kalır. Ne babama yapılan saygısızlığı, ne Gülşah ablama yaşatılanları, ne de acımız üzerinden kurulan vicdansızlığı unutacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Zeyrek'in paylaşımı şu şekilde;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Bir sen eksik kalmıştın şimdi tam oldu 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
