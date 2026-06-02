Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı

Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı
02.06.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tepkiler, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde somutlaştı. Nevşehir Hacıbektaş Belediye Meclisi, gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda "Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi"nin adının değiştirilmesi önergesini oy çokluğuyla kabul etti. CHP ve TİP'li üyelerin kabul oyu verdiği oylamada, Belediye Başkanı Ali Kaim ise çekimser kaldı.

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik siyasi ve toplumsal tepkiler, Alevi dünyası için en kritik sembol merkezlerden biri olan Hacıbektaş’a da yansıdı. Nevşehir'in Hacıbektaş İlçe Belediye Meclisi, olağanüstü gündem maddesiyle gerçekleştirdiği toplantıda, ilçedeki kültür merkezinden Kılıçdaroğlu’nun adının silinmesini oy çokluğuyla kabul etti. 

KARAR OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIDA OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI 

Haberhacıbektas sitesinin aktardığı bilgilere göre; Hacıbektaş Belediye Meclisi bugün acil kodla bir araya geldi. Toplantının tek ve en sıcak gündem maddesi, "Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi"nin isminin değiştirilmesi önergesiydi. Yapılan hararetli görüşmelerin ardından geçilen oylamada, ismin kaldırılmasına yönelik hazırlanan önerge oy çokluğuyla meclisten geçti.

Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı

BAŞKAN ÇEKİMSER KALDI 

Meclisteki oylama haritası ve partilerin takındığı tavır ise oldukça dikkat çekiciydi. Kültür merkezinden ismin kaldırılması yönünde kabul oyu veren, ret kullanan ve toplantıya katılmayan isimler şu şekilde şekillendi:

CHP’li meclis üyeleri Abidin Tunçbilek, Cafer Mutlu ve Naciye Şenlik ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) mensupları Dede Göçer, Ali Batur, Merve Özgün Aloğlu ve Leyla Kındış kabul oyu verirken, Feti Mutlu tabelanın değişmesine karşı çıkarak ret oyu kullandı.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim oylamada çekimser kalmayı tercih etti.

İYİ Parti sıralarından Gülşen Salman ise bu olağanüstü oturumda yer almadı.

YENİ İSİM İÇİN SÜRE İSTENDİ

Meclis, Kılıçdaroğlu isminin tabeladan indirilmesi konusunda uzlaşsa da binaya hangi ismin verileceğini henüz netleştirmedi. Kültür merkezinin yeni adının ne olacağı konusu, önümüzdeki günlerde yapılacak meclis oturumlarında tekrar masaya yatırılacak. Alınan kararla birlikte tarihi ilçedeki dev tesiste tabelanın indirilmesi kesinleşirken, yeni isim belirlenene kadar merkezin adının ne olacağı merak konusu oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş, Nevşehir, Siyaset, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celali isyanlarının izleri Bayburt’ta: 3 bin kişinin kellesinden kule yapılmış Celali isyanlarının izleri Bayburt'ta: 3 bin kişinin kellesinden kule yapılmış
Maltepe’de sürücüyü takip edip darbeden saldırganlara rekor ceza Maltepe'de sürücüyü takip edip darbeden saldırganlara rekor ceza
Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da hastane yakınını vurdu: 2 ölü, 23 yaralı İsrail, Lübnan'da hastane yakınını vurdu: 2 ölü, 23 yaralı
Lewandowski’nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama Lewandowski'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama
İsraili Bakan Ben-Gvir’den Netanyahu’ya Trump çağrısı: Şimdi “hayır“ deme zamanı İsraili Bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya Trump çağrısı: Şimdi "hayır" deme zamanı
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya’yı sahadan sildi A Milli Takımımız Kuzey Makedonya'yı sahadan sildi

19:17
Transferler tamam Hakan Safi tarih verdi
Transferler tamam! Hakan Safi tarih verdi
18:38
Osimhen’in Galatasaray’dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
18:38
Asensio’ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
Asensio'ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
18:06
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
16:12
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 19:27:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.