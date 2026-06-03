İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto! Konuşmasını tamamlayamadı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 114. Uluslararası Çalışma Konferansı, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Konferansta ILO'nun 187 üye devletinden işçi, işveren ve hükümet temsilcileri yer aldı ve çalışma dünyasını şekillendiren konular ele alındı.

FİLİSTİN'İN ÜYELİĞİ EZİCİ ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLDİ

Konferansta Filistin'in ILO'ya geçici üyeliğine ilişkin kararın iptali için İsrail'in, ABD ve Arjantin'in desteği ile verdiği gerçekleştirilen oylama ILO Genel Kurul tarafından yapıldı. Filistin'in üyeliği, genel kuruldaki oylama sonucu ile ezici çoğunlukla kabul edildi. İsrail'in bu oylamanın usulüne ilişkin yaptığı itiraz ise reddedildi.

İSRAİLLİ YETKİLİNİN KONUŞMASI PROTESTO EDİLDİ

Bunun üzerine söz alan İsrailli Diplomat yetkilinin konuşması, Waleed Gadban'ın konuşması ise konferansta bulunan diğer ülkelerin hükümet, işçi ve işveren temsilcileri tarafından protesto edildi. Gaadlen'in konuşması salondakilerin masalara vurmasıyla ve Filistin bayraklarının açılmasıyla kesildi.

BAKAN IŞIKHAN VE TÜRK HEYETİ DE PROTESTOYA KATILDI

İsrailli Gadban'ın konuşmasını Türk heyeti de protesto etti. Konferansta Türkiye'yi temsilen bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, İsrailli yetkilinin konuşması esnasında masalara vurarak İsrail'in Filistin'e yönelik tutumunu protesto etti.