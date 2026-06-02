1400 yıldır hiç kesilmedi! 4 çeşmesinde 4 ayrı hastalığın şifası var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1400 yıldır hiç kesilmedi! 4 çeşmesinde 4 ayrı hastalığın şifası var

02.06.2026 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 'İçmeler' diye tabir edilen Prof. Dr. Yunus Söylet Tesisleri içerisindeki 4 farklı çeşmeden akan suyun her birinin tadı diğerinden farklılık gösterirken, 1400 yıldır akan bu suların böbrek, safra, egzama ve mideye iyi geldiğine inanılıyor.

İstanbul-Antalya kara yolunda Osmaneli'ne 8 kilometre uzaklıktaki tesiste 'Deri hastalıkları ile mide, safra kesesi, böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde iyi geldiği' iddia edilen 4 çeşme bulunuyor. 2017 yılında Osmaneli Belediyesince tesis haline getirilen içmeler böbrek, safra, egzama ve mide rahatsızlıklarının her biri için 4 ayrı musluktan akıyor.

"KENDİ RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELDİĞİNİ İDDİA EDİYORLAR"

Tesis hakkında bilgi veren tesis koordinatörü Abdullah Tetik, "Burada güzel bir su var, insanlar bu suya rağbet ediyorlar. Kendi rahatsızlıklarına iyi geldiğini iddia ediyorlar. Biz de bu noktada bu alanı bir mesire alanı olarak kullanabilmeleri için geldiklerinde doğanın içerisinde konaklayabilecekleri bir tesis inşa ettik. Şu anda geldiğimiz noktada, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgelerini alarak burayı turizmin hizmetine sunduk. Toplamda 80 yatak kapasiteli bir tesis burası, İçmeler Tesisi. İnsanlar gelip ihtiyaçlarını gideriyorlar, hem de konaklama ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Aynı zamanda doğanın içerisinde daha rahat nefes alabilecekleri, zinde bir şekilde memleketlerine dönebilecekleri bir ortam sunuluyor. Suyun tadına bakarak burada dinlenme süreçlerine devam ediyorlar" dedi.

1400 yıldır hiç kesilmedi! 4 çeşmesinde 4 ayrı hastalığın şifası var

“1400 YILDIR BURADA”

Akan suların 1400 yıldır burada olduğunu anlatan Tetik, "Bu suların 1950'den beri düzenli bir şekilde çeşme olarak aktığını biliyoruz. Daha önceki yıllarda kullanılıyormuş ama çeşmeler oluşturulduktan sonra kişiler daha çok rağbet etmeye başladı. Bizler de tüm vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulunuyoruz; bu güzellikleri tatmaya davet ediyoruz" dedi.

1400 yıldır hiç kesilmedi! 4 çeşmesinde 4 ayrı hastalığın şifası var

"SEDEF HASTASIYDIM, ŞİFA BULDUM”

Sakarya'dan gelen Adan Ön ise, "Sedef hastasıydım, şifa buldum. Sürekli geliyorum" derken başkan bir vatandaş, "Burası uzun yıllardır söylenir biz Sakarya'dan geliyoruz yoldan geçerken uğradık" dedi. 

1400 yıldır hiç kesilmedi! 4 çeşmesinde 4 ayrı hastalığın şifası var

Yunus Söylet, Osmaneli, İçmeler, Bilecik, Egzama, Böbrek, Yaşam, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Bilecik 1400 yıldır hiç kesilmedi! 4 çeşmesinde 4 ayrı hastalığın şifası var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celali isyanlarının izleri Bayburt’ta: 3 bin kişinin kellesinden kule yapılmış Celali isyanlarının izleri Bayburt'ta: 3 bin kişinin kellesinden kule yapılmış
Düzce’de Bayram Dönüşü Trafik Yoğunluğu Düzce'de Bayram Dönüşü Trafik Yoğunluğu
Netanyahu Trump’a rest çekerek Lübnan’a saldırıların devam edeceğini duyurdu Netanyahu Trump’a rest çekerek Lübnan’a saldırıların devam edeceğini duyurdu
Karadeniz açıklarında korkutan cisim: Ekipler bölgeyi abluka altına aldı Karadeniz açıklarında korkutan cisim: Ekipler bölgeyi abluka altına aldı
“Yeraltı“ sezon finali yaptı, soluğu Bodrum’da alan Devrim Özkan jetsurfte hünerlerini sergiledi "Yeraltı" sezon finali yaptı, soluğu Bodrum'da alan Devrim Özkan jetsurfte hünerlerini sergiledi
Alkolmetreyi Üflemeyi Reddeden Sürücüye 352 Bin Ceza Alkolmetreyi Üflemeyi Reddeden Sürücüye 352 Bin Ceza
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
Eljif Elmas’tan transfer mesajı: İstanbul’da yaşamak istiyorum Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı, ölümü şüpheli bulundu Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı, ölümü şüpheli bulundu
TFF’den Eren Elmalı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama TFF'den Eren Elmalı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Trabzonspor’da Zubkov dönemi sona eriyor Trabzonspor’da Zubkov dönemi sona eriyor

19:41
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel’e, 1 milyon TL gönderdim
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim
19:37
Selçuksports’un sahibi tutuklandı
Selçuksports'un sahibi tutuklandı
19:30
Vinicius Junior’ın Real Madrid’den istediği maaş kriz çıkarttı
Vinicius Junior'ın Real Madrid'den istediği maaş kriz çıkarttı
19:17
Transferler tamam Hakan Safi tarih verdi
Transferler tamam! Hakan Safi tarih verdi
18:38
Osimhen’in Galatasaray’dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
18:38
Asensio’ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
Asensio'ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
18:06
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
17:28
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
16:12
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 20:09:38. #7.12#
SON DAKİKA: 1400 yıldır hiç kesilmedi! 4 çeşmesinde 4 ayrı hastalığın şifası var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.