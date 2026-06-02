Hatay'da Unutulmaz Lezzet: Cara Peyniri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Unutulmaz Lezzet: Cara Peyniri

Hatay\'da Unutulmaz Lezzet: Cara Peyniri
02.06.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Aracı, 6 ay topraqda beklettiği cara peyniri ve çökeleği ile unutulmuş lezzeti yeniden yaşatıyor.

Hatay'da yaşayan Murat Aracı, unutulmaya yüz tutan yöresel lezzet 'cara peyniri ve çökeleği'ni yeniden yaşatmak için testiye bastığı peynir ve çökeleği 6 ay boyunca toprağın altında bekletiyor. 6 ay sonra testiyi çıkardığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan Aracı, herkesin kendilerini define aradığını sandığını ama hazinenin cara peyniri ve çökeleği lezzeti olduğunu söyledi.

Antakya ilçesi Bozhöyük Mahallesi'nde yaşayan Murat Aracı, depremden sonra köye yerleşerek atalarından kalma ve unutulmaya yüz tutmuş lezzet olan 'cara peyniri ve çökeleği' yapmak istedi. Çevresinden cara testisi alan Aracı, testinin içine; ayran çökeleği, tuzsuz kalıp peyniri ve siyah küncüyle testinin içine bastırıp ağzını çamurla kapatarak toprağın altına gömdü. Testiyi gömdüğü yerden çıkarmak için 6 ay bekleyen Aracı, kürekle toprağı kazıp testiyi çıkararak unutulmaya yüz tutmuş lezzeti gün yüzüne çıkardı. Testiyi çıkardığı anları sosyal medyada paylaşan Aracı, herkesin define aradığını sandığını ama hazinenin cara peyniri ve çökeleği lezzeti olduğunu belirterek unutulmuş lezzete coğrafi işaret tescili alınması gerektiğini söyledi.

"Herkes bizi bir define arar gibi yargıladı ama bizim için cara peyniri ve çökeleği altından, defineden daha çok değerliydi"

Herkesin altın aradığını sanarken testinin içinden unutulmuş lezzetin ortaya çıktığını belirten Murat Aracı, "Bu Hatay'a öz olan cara peyniridir. Çökelek ve peynirle oluşan, atalarımızdan kalma, geleneksel olarak eskiden basılıp kahvaltıda yenen bir lezzettir. Bir cara testisine bastık ve toprağın altına gömdük. Yaklaşık 6 ay 15 gün sonra toprağın altından çıkardık, güzel bir peynir haline geldi ve şu an tadına doyamıyoruz. İçerisinde sütle yapılan bildiğimiz özellikle ayran çökeleği olacak ve içinde tuzsuz kalıp peyniri kalıp peyniri olacak ve içine siyah küncü dediğimiz küncüyle koyarak basıp ağzını çamurla kapayıp suladıktan sonra toprağın altında 6 ila 7 ay kaldıktan sonra güzel bir ağız tadı ve lezzetiyle beraber yemesine doyamazsınız. Testinin kendi özelliğinde olan ve ağız tadını veren en güzel lezzeti oradadır. Özelliğini kıvamını alma amacıyla ne kadar çok bekletirsen kıvamını o kadar daha güzel ve lezzetli olmasını sağladığından 6 ila 7 ay kalması daha güzel olur. Normalde Antakya'ya has özel olan bir lezzettir ama atalardan dedelerden kaldığı için unutulmuştur. Depremden sonra bu köye yerleştik ve aklımıza geldi. Kendimize bir testi olan cara testisi dediğimiz elimize geçti. Bunun da içine biz kendimiz yaptık. Hatay'a öz ve Türkiye'ye duyurma adına böyle bir şey yaptık. Herkesin de bu tadı tatmasını isteriz. Herkes bizi bir define arar gibi yargıladı ama bizim için bu altından ve defineden daha çok değerliydi. Herkes bizi altın aramakla yargıladı ama öyle bir şey yok. Bunun tadını sadece yiyen bilir. Bunu herkes anlayamaz tatmak lazım. İsteriz ki bu lezzetin tescillenmesine ihtiyaç var. Çünkü bu Hatay'a öz olan bir lezzet, adı ve şanı unutulmuştu. Yeni nesile gösterin çoğu kişi bunun ne olduğunu bile bilmez ama tescillenmesini tabii ki isteriz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Kültür, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da Unutulmaz Lezzet: Cara Peyniri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:58:46. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Unutulmaz Lezzet: Cara Peyniri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.