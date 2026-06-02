Peş peşe yaşanan köpekbalığı saldırıları Brezilya'da panik yarattı: 24 saatte iki kişi bacağını kaybetti

Brezilya’nın Recife kentinde 24 saat içinde art arda yaşanan iki büyük köpekbalığı saldırısı ülkede büyük bir endişeye ve alarm durumuna neden oldu. Bir gün arayla gerçekleşen olaylarda, saldırıya uğrayan iki kurban da ağır yaralanarak uzuvlarını kaybetti.

BİR GÜN ARAYLA İKİNCİ DEHŞET

İlk olayın şoku henüz atlatılamamışken, Pernambuco eyaletine bağlı ünlü Boa Viagem Plajı'nda ikinci bir saldırı meydana geldi. Serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Marcela Vitória de Lima Santos, suyun içinde aniden bir köpekbalığının hedefi oldu. Çevredeki vatandaşların büyük çabasıyla sudan çıkarılan genç kadına, sahilde hazır bekleyen sağlık ekipleri derhal ilk müdahalede bulundu.

BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

Olay yerindeki müdahalenin ardından acil koduyla hastaneye kaldırılan Santos, hemen ameliyata alındı. Ancak köpekbalığının darbeleriyle ağır hasar gören sağ bacak, doktorların tüm tıbbi çabalarına rağmen diz üstünden kesilmek zorunda kaldı. Yetkililer, yoğun bakımdaki genç kadının hayati tehlikeyi atlattığını ancak durumunun yakından izlendiğini bildirdi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Bu trajik olaydan yalnızca bir gün önce, aynı kıyı şeridinde benzer bir vahşet daha yaşanmıştı. 11 yaşındaki João Lucas Castor Nemezio Sales isimli çocuk, yüzdüğü esnada köpekbalığının saldırısına uğramış ve sol bacağını kaybetmişti. Vücudunun farklı yerlerinde de derin yaralar oluşan çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

DÜNYANIN EN RİSKLİ KIYILARINDAN BİRİ

Deniz biyologları ve uzmanlar, Recife kıyılarının dünya genelinde köpekbalığı saldırılarının en yoğun gözlemlendiği bölgelerden biri olduğunu hatırlatıyor. Özellikle Boa Viagem ve Piedade plajlarının derin akıntı haritası ve ekolojik yapısı nedeniyle geçmiş yıllarda da onlarca ölümlü ve yaralanmalı vakaya sahne olduğu biliniyor.

SAHİLLERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Peş peşe gelen kara haberlerin ardından yerel yönetimler ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Plajlardaki devriye sayıları artırılırken, uzman ekipler köpekbalıklarının kıyıya bu denli yaklaşmasının arkasındaki çevresel nedenleri incelemeye aldı. Yetkililer, vatandaşlara uyarı levhalarının dışına çıkmama ve riskli ilan edilen saatlerde kesinlikle denize girmeme çağrısında bulundu.