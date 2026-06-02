Peş peşe yaşanan köpekbalığı saldırıları Brezilya'da panik yarattı: 24 saatte iki kişi bacağını kaybetti - Son Dakika
Peş peşe yaşanan köpekbalığı saldırıları Brezilya'da panik yarattı: 24 saatte iki kişi bacağını kaybetti

02.06.2026 20:39
Brezilya’nın Pernambuco eyaletine bağlı Recife kentinde 24 saat arayla yaşanan iki ayrı köpekbalığı saldırısı bölgede alarm durumuna yol açtı. Boa Viagem Plajı'nda denize giren 11 yaşındaki bir çocuğun ardından, 19 yaşındaki bir genç kadın da köpekbalığı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan her iki kurbanın da ağır yaralanan bacakları ampute edildi. Uzmanlar bölgenin riskine dikkat çekerken, yerel yönetimler kıyı şeridindeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Brezilya’nın Recife kentinde 24 saat içinde art arda yaşanan iki büyük köpekbalığı saldırısı ülkede büyük bir endişeye ve alarm durumuna neden oldu. Bir gün arayla gerçekleşen olaylarda, saldırıya uğrayan iki kurban da ağır yaralanarak uzuvlarını kaybetti.

BİR GÜN ARAYLA İKİNCİ DEHŞET 

İlk olayın şoku henüz atlatılamamışken, Pernambuco eyaletine bağlı ünlü Boa Viagem Plajı'nda ikinci bir saldırı meydana geldi. Serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Marcela Vitória de Lima Santos, suyun içinde aniden bir köpekbalığının hedefi oldu. Çevredeki vatandaşların büyük çabasıyla sudan çıkarılan genç kadına, sahilde hazır bekleyen sağlık ekipleri derhal ilk müdahalede bulundu.

BACAĞI AMPUTE EDİLDİ 

Olay yerindeki müdahalenin ardından acil koduyla hastaneye kaldırılan Santos, hemen ameliyata alındı. Ancak köpekbalığının darbeleriyle ağır hasar gören sağ bacak, doktorların tüm tıbbi çabalarına rağmen diz üstünden kesilmek zorunda kaldı. Yetkililer, yoğun bakımdaki genç kadının hayati tehlikeyi atlattığını ancak durumunun yakından izlendiğini bildirdi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA AYNI KADERİ PAYLAŞTI 

Bu trajik olaydan yalnızca bir gün önce, aynı kıyı şeridinde benzer bir vahşet daha yaşanmıştı. 11 yaşındaki João Lucas Castor Nemezio Sales isimli çocuk, yüzdüğü esnada köpekbalığının saldırısına uğramış ve sol bacağını kaybetmişti. Vücudunun farklı yerlerinde de derin yaralar oluşan çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

DÜNYANIN EN RİSKLİ KIYILARINDAN BİRİ 

Deniz biyologları ve uzmanlar, Recife kıyılarının dünya genelinde köpekbalığı saldırılarının en yoğun gözlemlendiği bölgelerden biri olduğunu hatırlatıyor. Özellikle Boa Viagem ve Piedade plajlarının derin akıntı haritası ve ekolojik yapısı nedeniyle geçmiş yıllarda da onlarca ölümlü ve yaralanmalı vakaya sahne olduğu biliniyor.

SAHİLLERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI 

Peş peşe gelen kara haberlerin ardından yerel yönetimler ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Plajlardaki devriye sayıları artırılırken, uzman ekipler köpekbalıklarının kıyıya bu denli yaklaşmasının arkasındaki çevresel nedenleri incelemeye aldı. Yetkililer, vatandaşlara uyarı levhalarının dışına çıkmama ve riskli ilan edilen saatlerde kesinlikle denize girmeme çağrısında bulundu.

Brezilya, Saldırı, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
