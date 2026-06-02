Ne gram, ne çeyrek ne de tam! Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik

02.06.2026 21:09
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ve erişilebilirliğin artması, altın sektöründe hareketliliği beraberinde getirdi. Hem yatırım hem de günlük kullanım gayesiyle tercih edilen ajda bilezikler ise son dönemin en çok ilgi gören altın ürünleri arasında yer almaya başladı.

Uzun yıllardır güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen bilezikler, artık yalnızca düğün sezonlarının değil, bireysel yatırım planlarının da önemli bir parçası haline geliyor.

HEM ESTETİK HEM DE YATIRIM DEĞERİ TAŞIYOR

Sektör temsilcilerine göre kullanıcıların ajda bileziğe yönelmesindeki en önemli etkenlerden biri, ürünün hem estetik hem de yatırım değeri taşıması. Özellikle işçiliksiz veya düşük işçilikli modeller, yatırım amacıyla alım yapan vatandaşların öncelikli tercihleri arasında bulunuyor. Gram bazında değerlendirilebilmesi ve bozdurma işlemlerinin kolay olması da ajda bilezikleri öne çıkaran unsurlar arasında gösteriliyor.

DİJİTAL SATIŞ KANALLARI ÜZERİNDEN ARAMALARDA ARTIŞ

Son dönemde dijital satış kanallarında da ajda bilezik aramalarında dikkat çekici bir artış yaşanırken, kullanıcılar mağaza ziyaretlerinin yanı sıra online platformlar üzerinden gram, ayar ve fiyat karşılaştırmaları yaparak daha bilinçli tercihlerde bulunuyor. Canlı fiyat takibi, ürün detaylarının şeffaf şekilde sunulması ve sigortalı teslimat gibi uygulamaların da dijital alışverişe olan güveni artırdığı belirtiliyor.

"HEM YATIRIM HEM KULLANIM AVANTAJI SUNUYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Anne Kurumsal İletişim Sorumlusu Ecem Karaman, ajda bileziklere olan ilginin yeniden yükselişe geçtiğini belirterek, "Kullanıcılar artık yalnızca şık görünen değil, aynı zamanda değerini koruyabilecek ürünlere yöneliyor. Ajda bilezikler bu noktada hem yatırım hem kullanım avantajı sunduğu için yoğun ilgi görüyor. Özellikle online tarafta kullanıcıların gram ve fiyat karşılaştırmalarına daha fazla önem verdiğini görüyoruz" dedi.

UZUN VADELİ YATIRIMDA GÜVENİLİR LİMAN YİNE ALTIN

Sektör verilerine göre düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ajda bilezik satışlarındaki hareketlilik hız kazanırken, uzmanlar talebin yalnızca özel günlerle sınırlı olmadığını ifade ediyor. Birçok kullanıcı, altını uzun vadeli bir birikim aracı olarak değerlendirirken günlük kullanıma uygun ürünlere yöneliyor. Kuyumculuk sektöründe değişen tüketici alışkanlıklarıyla birlikte güven unsurunun da daha fazla önem kazandığına dikkat çekiliyor. Sertifikalı ürünler, açık fiyat politikaları ve kayıtlı satış süreçlerinin tüketicilerin tercihlerini doğrudan etkilediği belirtilirken, yatırım gayesiyle alışverişlerde güvenilir ve kurumsal satış noktalarının öne çıktığı vurgulanıyor. Uzmanlar, ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde altının değer koruma özelliğini sürdürdüğünü belirtirken, ajda bileziklerin de geleneksel yatırım anlayışını günlük kullanım alışkanlıklarıyla birleştirerek yatırımcılar için güçlü bir alternatif oluşturduğunu ifade ediyor. 

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
