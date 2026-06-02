Depremde hasar alan 7 Ocak Stadyumu, yeniden yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'de başlatılan şehrin yeniden inşa ve ihyası çalışmaları kapsamında yapımına başlanan ve önemli projelerinden biri olan stadyumda çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı.

PROFESYONEL VE AMATÖR SPOR FAALİYETLERİNE EV SAHİBİ OLACAK

Modern yapısıyla kente önemli katkı sağlaması hedeflenen projede çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda titizlikle yürütüldüğü ifade edildi. Tamamlandığında Osmaniye'nin spor altyapısına büyük katkı sunması beklenen 7 Ocak Stadyumu'nun, hem profesyonel hem de amatör spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacağı kaydedildi. Projenin, bölgedeki spor kültürünün gelişimine de katkı sağlaması hedefleniyor.

VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILACAK

Çalışmaların aynı kararlılıkla sürdüğü projede, stadyumun en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.