Frankfurt\'un Can Uzun\'dan beklediği bonservis dudak uçuklattı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da transfer döneminin bir numaralı gündem maddesi milli futbolcu Can Uzun oldu.

FRANKFURT 60 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray, milli oyuncu için harekete geçerek Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile görüşmelere başladı. Yapılan ilk görüşmelerde Eintracht Frankfurt yönetiminin 20 yaşındaki yıldız ismini ucuza bırakmaya niyetli olmadığını göstererek sözleşmesinde yer alan 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini masaya sürdüğü belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜYLE SICAK BAKIYOR

Galatasaray yönetimi maliyetleri düşürmek için formül ararken, oyuncu cephesinden sarı-kırmızılı camiayı sevindirecek haberler geldi. Menajeri vasıtasıyla nabız yoklanan genç yıldızın, Galatasaray forması giymeye ve özellikle Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterme fikrine oldukça sıcak baktığı vurgulandı.

YÖNETİM PAZARLIKTA KARARLI

60 milyon Euro gibi astronomik bir rakamı çok bulan başkan Dursun Özbek ve kurmayları, pazarlık masasında bu bedeli 40 milyon Euro seviyelerine çekmeyi planlıyor.