Profesör Veysi Çeri\'den yardım çağrısı! Evladını öz annesi yurt dışına kaçırdı, her gün dehşeti yaşatıyor

Çocuk psikiyatristi Prof. Dr. Veysi Çeri, 7 yaşındaki oğlunun Litvanya’da annesi ve annesinin eşi tarafından zorla tutulduğunu iddia ederek yetkililerden yardım istedi. Çocuğunun orada şiddet gördüğünü ve bu durum nedeniyle psikiyatrik ilaçlar kullanmaya başladığını belirten Çeri, oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini dile getirdi.

"7 YAŞIMDAKİ OĞLUM LİTVANYA'DA ANNESİ VE EŞİ TARAFINDAN ŞİDDETE UĞRAMAKTA"

Yaşanan duruma isyan eden acılı baba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Daha önce belgeleriyle paylaştığım üzere 7 yaşındaki masum oğlum Litvanya’da annesi ve annesinin kocası tarafından şiddete uğramakta. Uzun zamandır bir baba olarak ona sarılamamak, sesini duyamamak, gözyaşlarını silememek benim için zor olsa da burda önemli olan ben değilim.

"LİTVANYALI YETKİLİLER KILLARINI KIPIRDATMIYOR"

Çünkü oğlum gözünü intikam ve nefret bürümüş ve kendisine şiddet uygulayan annesinin engellemesi nedeniyle buradaki hiçbir arkadaşı ve sevdiğiyle telefonla bile iletişim kuramıyor. Oradaki yetkililerse çocuğumun şiddete uğradığını defalarca belirtmesine rağmen kıllarını kıpırdatmayarak bu şiddetin giderek artmasına araç oluyor.

"OĞLUM ANTİDEPRESAN VE ŞİZOFRENİ İLACI KULLANMAYA BAŞLADI"

Şimdi öğrendim ki o küçük bedeni ve ruhu bu şiddet ortamının yaralarıyla baş edemez hale gelmiş ve kendisine oradaki psikiyatristler eliyle fluoksetin isimli bir antidepresan ile TİAPRİD isimli ağır bir şizofreni ilacı başlanmış. Bu ağır ilaçların başlanmış olması da henüz 7 yaşında olan ve öğretmeninden psikologuna Türkiye’de kendisini tanıyan herkesin dünya tatlısı, mutlusu ve akıllısı dediği çocuğumun, Litvanya’daki şiddet ve ihmal nedeniyle psikolojisinin günden güne bozulmakta olduğunu ve artık o narin ruhu ile bedeninin de bunları taşıyamayarak alarm verdiğinin evrensel bir kanıtı aslında.

"OĞLUM HAYATINI KAYBEDEBİLİR"

Buna rağmen oranın yetkilileri burada onu haksızca teslim eden bizim yetkililerin aksine kendi vatandaşlarını koruma güdüsüyle harekete geçmiyor. Bir çocuk psikiyatristi ve baba olarak evladımı koruyamamanın acısıyla yüreğim yanıyor, bu gidişatın artık onun hayatını tehdit ettiğini ve anne ile kocasının bu tutumlarını durdurmazsak oğlumun hayatını kaybedebileceği hususunda gerek Türk gerekse de Litvan yetkilileri uyarmak istiyor, sizleri de küçücük yavrumu korumak için sesinizi yükseltip harekete geçerek destek olmaya davet ediyorum!

"OĞLUMU KARANLIKTAN KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇİN"

Lütfen bu küçük çocuğun masum yüzü, ve yapayalnız kalmış kırılgan yüreğini düşünün ve onu bu karanlıktan kurtarmak için harekete geçin. Bu mecradaki birlik ve berberlik ruhunun nice haksızlıklarla acıları dindirdiğine çok şahit oldum ve gururla vesile olmuş biri olarak şimdi 7 yaşındaki oğlum için de kenetlenmenizi rica ediyorum. Ben 15 aydır haksız yere fiziksel temasım ve 6 aydır telefonla görüşmem bile engellenmiş bir baba olarak çocuğumun psikolojisinin bozulmasına engel olamadım. Ve çocuğumun psikolojik ve duygusal açıdan günden güne daha da kötüye gidişatını engelleyemiyorum.

"İLLA Kİ ÖLMESİ Mİ LAZIM?"

Çocuk şiddete uğradığını söylüyor, davranış sorunları sergiliyor, yetmiyor kendisine iki tane psikiyatrik ilaç başlanıyor. Orada kötü bakıldığına ikna olmak için daha ne olması lazım. İlla ki ölmesi mi lazım?

Ben de yavrum için adaleti, bugüne değin bu mecrada kendilerine ses olmaya çalıştığım değerli anne babalar Nizamettin Kabaiş, Bedriye Doku, Yasemin Minguzzi ve Şaban Vatansever gibi öldükten sonra aramak istemiyor ve onu buradaki cennetinden koparanların o ölmeden onu orada koruyup yeniden buradaki cennetine ulaştırmalarını talep ediyorum.

Çocuğun en temel hakkı olan sevgi, güvenlik ve huzur ortamına kavuşması için sesinizi onun yerine nolur yükseltin. Oğlum için siz de bir abi, abla, teyze, amca olun; onu orda yalnız bırakmayın! Şimdiden atacağınız en küçük adım ve ses için sonsuz teşekkürler."