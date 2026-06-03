NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak - Son Dakika
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NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak

NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara\'ya füze savunma sistemleri kurulacak
03.06.2026 18:32
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Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi üst düzey önlemler almaya başladı. Dünya liderlerinin katılacağı zirvede başkent füze savunma sistemleri ile donatılacak. Ayrıca İHA ve dron savar sistemleri de konuşlandırılacak. Ankara genelinde ve Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 40.000'den fazla güvenlik personeli görev yapacak

Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara’da düzenlenecek olan NATO zirvesi için hazırlıklarını üst seviyeye çıkardı. Dünya liderlerinin bir araya geleceği kritik zirve öncesinde, kent genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ ÜST DÜZET ÖNLEMLER KONUŞLANDIRILACAK

Bloomberg'in haberine göre zirve süresince Ankara semaları olası tehditlere karşı hava ve füze savunma sistemleriyle korunacak; ayrıca havadan gelebilecek asimetrik riskleri engellemek amacıyla stratejik noktalara İHA ve dron savar sistemleri konuşlandırılacak.  Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı filosu zirve boyunca yüksek alarm durumunda tutulacak.

40 BİNDEN FAZLA GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV YAPACAK

Zirvenin yapılacağı alanlarda ve Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde adeta kuş uçurtulmayacak. Organizasyonun güvenli bir şekilde tamamlanması için Ankara genelinde 40 binden fazla emniyet ve güvenlik personeli aralıksız görev yapacak. Yetkililer, liderlerin geçiş güzergahlarında ve şehir genelinde sıkı tedbirlerin uygulanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İhlas Haber Ajansı, Beştepe, Türkiye, Güncel, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Beştepe NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak - Son Dakika
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