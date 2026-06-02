Acun Ilıcalı Türkiye'den Premier Lig'e transfer yapacak mı? Bizzat açıkladı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı Türkiye'den Premier Lig'e transfer yapacak mı? Bizzat açıkladı

Acun Ilıcalı Türkiye\'den Premier Lig\'e transfer yapacak mı? Bizzat açıkladı
02.06.2026 22:26
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Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, gelecek sezon takımlarına Süper Lig'den oyuncu transfer etmelerinin zor olduğunu belirterek, "Süper Lig'deki büyük kulüplerde maaş ortalaması son 5 yıla göre çok yükseldi. Yerli oyuncular da oldukça iyi paralar kazanıyorlar. Bu yüksek maaş yapısı sebebiyle Türkiye'den oyuncu transfer etmemiz bizim adımıza pek kolay görünmüyor'' dedi.

İngiltere Championship'te mücadele eden ve Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

''PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK YIPRANDIM''

Premier Lig'e yükselme sürecinin perde arkasını anlatan Acun Ilıcalı, "Premier Lig vizesini aldık ancak bu süreç beni psikolojik açıdan fazlasıyla yıprattı. Karşılaşmaya sadece üç gün kala rakibimiz değişti. Biz ise tam 10 gün boyunca bambaşka bir takıma göre taktik çalışmıştık. Normal şartlarda casusluk olayından ötürü rakibimin turnuvadan ihraç edilmesi ve bizim doğrudan lige çıkmamız gerekirdi. Ancak ne olursa olsun o final maçını oynatmak istediler. Eğer lige yükselemeseydik, hakkımızı hukuki yollardan arayacak ve mahkemeye gidecektik." dedi. 

Acun Ilıcalı <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'den Premier Lig'e transfer yapacak mı? Bizzat açıkladı

''MCBURNIE KALIYOR, 8-10 YENİ OYUNCU ALACAĞIZ''

Takımın yeni sezon kadro planlamasına da değinen Ilıcalı, "Oli McBurnie'ye kendisine güvendiğimi ve bu takımı sırtlayacağını bizzat söyledim. Sıradan bir forvet değil, yüzde yüz takımda kalacak. Müthiş yetenekli ve olağanüstü bir oyuncu, bizimle devam edecek. Gelecek sezon için 8-10 yeni oyuncu alacağız.'' ifadelerini kullandı. 

Acun Ilıcalı Türkiye'den Premier Lig'e transfer yapacak mı? Bizzat açıkladı

''SÜPER LİG'DEN OYUNCU ALMAK ÇOK ZOR''

Son olarak Türkiye'deki transfer piyasasını değerlendiren Acun Ilıcalı, Süper Lig'in devlerinden oyuncu koparmanın mali açıdan kolay olmadığını itiraf ederek, "Süper Lig'deki büyük kulüplerde maaş ortalaması son 5 yıla göre çok yükseldi. Yerli oyuncular da oldukça iyi paralar kazanıyorlar, hak ediyorlar da tabii ki. Ancak bu yüksek maaş yapısı sebebiyle Türkiye'den oyuncu transfer etmemiz bizim adımıza pek kolay görünmüyor." dedi. 

Acun Ilıcalı, Hull City, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

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