Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş - Son Dakika
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Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş

03.06.2026 19:10
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, Dilan ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelin yakınında düzenlenen, çiftin yakın koruması ve kuzeni olan Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Otel işletmecileri, saldırının otele yönelik olmadığını, zanlının sabah saat 09.00'dan itibaren sokakta pusuda beklediğini ifade etti.

İzmir’in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenleyen ve çiftin korumalığını yapan Engin Polat'ın kuzeni Can Polat’ı öldüren 23 yaşındaki saldırgan, silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

POLAT ÇİFTİNİN KORUMASI KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı turistik Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için ilçede bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelin önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda çiftin korumalığını yapan Can Polat (37), uğradığı silahlı saldırıda kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan 23 yaşındaki katil zanlısı S.A. ise emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Valiliğinden konuyla ilgili yapılar açıklamada, bugün saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda, silah sesinin duyulması ihbarı üzerine emniyet güçlerinin olay yerine süratle intikal ettiği belirtilerek, "Yapılan ilk incelemelerde, Can Polat isimli şahsın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış; ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A., suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş

“SABAHTAN BERİ, SAAT 09.00'DAN BERİ SOKAKTA BEKLİYORMUŞ”

Saldırı anında otelde bulunan işletmeci Büşra Yılmazel, "Bugün zaten gidiyorlardı. Bahçede oturduk, hiçbir şey yoktu ve tam vedalaşıyorduk. O an korumaları arabayı getirmeye gitmişti. Kapıda arabayı getirmeye çıktıklarında biz içeriden üç el falan bir silah sesi duyduk. Hemen eşim koştu, herkes ne olduğunu anlamaya çalışarak şoka girdi. Otelle hiçbir bağlantısı yoktu, otele bir silahlı saldırı gerçekleşmedi. Burası Alaçatı, sokaklardan sürekli arabalar ve insanlar geçiyor, olay sokakta oldu. Zanlı sabahtan beri, saat 09.00'dan beri orada bekliyormuş. Çıkılmasını beklemiş. Vurulduktan sonra Can Polat Bey bu tarafa yöneldi, eşim de silah sesini duyup dışarı çıkınca yardım amaçlı hemen onu içeriye, odaya aldılar" dedi.

Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş

"İLK DENEMEDE SİLAHI TUTUKLUK YAPMIŞ"

Saldırı anının detaylarını paylaşan otel işletmecisi Serhat Yılmazel de şunları söyledi:"Sabah saat 09.00'da biri geliyor, orada oturup bayağı bekliyor. Olay sanırım öğleden sonra oldu. Can Polat Bey valizleri ve eşyaları arabaya yüklemeye gelmişti. Kameralardan da izlediğimiz üzere Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor ve ateş etmeye çalışıyor ancak silah tutukluk yapıyor sanırım.

“DİREKT CAN BEY'İ HEDEF ALIP ATEŞ ETTİ”

Can Polat Bey ona bakarken şahıs tekrardan geliyor, bu sefer 2-3 el ateş ediyor. Sesle birlikte dışarı çıkmamız bir oldu, saldırgan o esnada kaçmıştı. Can Polat Bey direkt içeri geldi, 'vuruldum' diyerek kendini tutuyordu. Onu hemen içeri çekerek tampon yapmaya başladık ve ambulans çağırdık. Muhtemelen bir gözdağı vermek amaçlıydı, direkt Can Bey'i hedef alıp ateş etti. Otele saldırı tarzı bir durum değil, öyle olsa Allah göstermesin daha büyük bir şey olabilirdi. Tekrar dönüp aynısını yapmasın diye herkesi içeri soktuk. Esnafın da gördüğü üzere şahıs sabah saat 09.00'dan beri orada oturup çıkmalarını beklemiş"

Olayla ilgili emniyet birimleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. 

Kaynak: İHA

Engin Polat, Dilan Polat, Can Polat, Çeşme, İzmir, Son Dakika

Son Dakika İzmir Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş - Son Dakika

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