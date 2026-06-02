Yıldırım Düşmesiyle 6 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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Yıldırım Düşmesiyle 6 Koyun Telef Oldu

Yıldırım Düşmesiyle 6 Koyun Telef Oldu
02.06.2026 22:55
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Bursa İnegöl'de yıldırım düşmesi sonucu 6 koyun hayatını kaybetti, 1 koyun yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yıldırım düşen ağacın altındaki 6 koyun, hayvan öldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Alibeyköy Mahallesi'ndeki mera alanında meydana geldi. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi İsmail İpek (55), aniden bastıran sağanak yağıştan korunmak amacıyla koyunlarını merada bırakıp seraya sığındı. 26 küçükbaştan oluşan sürü ise yakındaki bir ağacın altına toplandı. Bu sırada koyunların bulunduğu ağaca yıldırım isabet etti. Yıldırımın yakına düştüğünü fark eden İpek, sürüsünün yanına koştuğunda hayvanlarının yere serildiğini gördü. Yıldırımın düşmesi sonucu 6 koyun, ölürken birinin de yaralandığı tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak zarar tespit çalışması gerçekleştirdi ve tutanak tuttu. Yaşadığı olayı anlatan sürü sahibi İsmail İpek, "Çok şiddetli yağmur yağıyordu, şimşek çakıyordu. Yağmurdan korunmak için seranın içine girdim. Hayvanlar da ağacın dibine gitmiş. İçeri girdikten hemen sonra büyük bir ses geldi. Yıldırım düştü. Hayvanlar dağıldı. Bazıları olduğu yerde kaldı. 6 tanesi öldü, 1 tanesi yaralandı" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olaylı ilgili olarak zarar tespit çalışmasının ardından rapor hazırlanacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yıldırım, 3. Sayfa, Güncel, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

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