Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi

İngiltere Championship ekibi Southampton’da patlak veren ve futbol dünyasında büyük yankı uyandıran casusluk skandalının ardından, teknik direktör Tonda Eckert kulübün resmi kanallarından yayınladığı sekiz dakikalık bir video ile özür diledi.

TONDA ECKERT CASUSLUK SKANDALI İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Genç teknik adam, yaşanan olayların tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, "Olan her şey için özür dilerim. Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum; baş antrenör olarak suç tamamen benim. Ben genç bir teknik direktörüm, bir hata yaptım. Altı ay boyunca taraftarlarımızla yeniden kurduğumuz o güzel ilişkiyi düşündükçe sezonun bu şekilde bitmesi beni çok üzüyor." dedi.