Bu gece İstanbul'a geliyor! Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı - Son Dakika
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Bu gece İstanbul'a geliyor! Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı

Bu gece İstanbul\'a geliyor! Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı
03.06.2026 19:50
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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sporting forması giyen golcü oyuncu Luis Suarez ile anlaştı. Hakan Safi, Kolombiyalı oyuncuyu bu gece İstanbul'a getiriyor.

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı kızışırken, başkan adayı Hakan Safi transfer piyasasını altüst edecek dev bir hamleye imza attı. 

LUIS SUAREZ İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hakan Safi, Portekiz Ligi takımlarından Sporting forması giyen dünyaca ünlü Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile her konuda anlaşmaya vardı.

Bu gece <a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'a geliyor! Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı

BU GECE İSTANBUL'DA

Hakan Safi'nin seçim kozu olarak taraftara dünya çapında bir yıldız sözü vermesiyle birlikte 28 yaşındaki yıldız ismi bu gece İstanbul'a getireceği belirtildi. 

KULÜPLER ARASINDA ANLAŞMA HENÜZ YOK

Luis Suarez, Hakan Safi'nin Fenerbahçe başkanı olması halinde kulüplerin de anlaşmaya varması durumunda sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü olacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Luis Suarez, 38 gol ve 9 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

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Son Dakika Spor Bu gece İstanbul'a geliyor! Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Komedi hadi diyelim secilemedin ne yapacan holdinginde ismi bulacan 1 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    eeee kendi sirketinde ise mi aliyor daha baskan olmadi ne diye istanbula getirtiyor ki 0 0 Yanıtla
  • Uğur Aydın Uğur Aydın:
    ne sıfatla getiriyor kamil 0 0 Yanıtla
  • Cenk Demiray Cenk Demiray:
    çok büyük ceza gelecek, hiç mi akıl veren yok. 0 0 Yanıtla
  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    kendi kendine gelin güvey oluyor saf i hakan 0 0 Yanıtla
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