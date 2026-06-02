Ersun Yanal'dan Süper Lig'e geri dönüş sinyali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ersun Yanal'dan Süper Lig'e geri dönüş sinyali

Ersun Yanal\'dan Süper Lig\'e geri dönüş sinyali
02.06.2026 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son olarak 1. Lig'de mücadele eden Amedspor'u çalıştıran Ersun Yanal, son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Paylaşımında futbola duyduğu özlemi dile getiren Ersun Yanal, yeniden Süper Lig'e dönmeye yeşil ışık yaktı.

Son olarak Amedspor'u çalıştıran ve bir süredir takım yönetmeyen tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal, futbol camiasında heyecan yaratan bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Yanal, yeşil sahalara ve Süper Lig’e geri döneceğinin güçlü sinyallerini verdi.

''FUTBOLA KARŞI DURMAK İMKANSIZ''

Yaptığı paylaşımda futbola duyduğu özlemi dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Hayatın bir noktasından sonra bazı şeylerin sadece bir iş olmadığını, karakterinizin bir parçasına dönüştüğünü çok net anlıyorsunuz. Futbol da benim için tam olarak böyle. Ne kadar uzak kalırsanız kalın ya da ne kadar bu işten ayrı kalırsanız kalın fark etmiyor; bir süre sonra sizi öyle bir içine çekiyor ki karşı durmak imkansız hale geliyor. Yakın zamanda bu tutkuya yeniden dönmek benim için çok güzel olacak." ifadelerini kullandı. 

ROTASI YENİDEN SÜPER LİG Mİ?

Fenerbahçe'yi son şampiyonluğuna ulaştıran teknik adam olarak hafızalarda yer edinen Ersun Yanal'ın bu sözleri, futbol kulislerini hareketlendirdi. Deneyimli teknik adamın adının eski kulübüyle ve Süper Lig'in diğer ekipleriyle anılmaya başlaması, yeniden en üst ligde görev alacağı yönündeki iddiaları oldukça güçlendirdi. 

Ersun Yanal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ersun Yanal'dan Süper Lig'e geri dönüş sinyali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan Singapur’a ilk resmi ziyaret Başbakan Wong ile bir araya geldi Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi
Meksika’da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
İran’da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
Galatasaray Icardi’nin kararını bekliyor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

22:37
Bizim Çocuklar’ı Dünya Kupası’na uğurlayan konvoy dünya basınında
Bizim Çocuklar'ı Dünya Kupası'na uğurlayan konvoy dünya basınında
22:10
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
21:59
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak
Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
21:48
Maldini’den Hakan Safi’ye sürpriz kaleci önerisi
Maldini'den Hakan Safi'ye sürpriz kaleci önerisi
20:45
Genç kadın, 4. kattan atladı
Genç kadın, 4. kattan atladı
20:43
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Sönmez’e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 23:08:56. #7.12#
SON DAKİKA: Ersun Yanal'dan Süper Lig'e geri dönüş sinyali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.