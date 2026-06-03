CHP\'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP\'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi

Şubat ayında CHP’den istifa ettikten sonra AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan dikkat çeken bir adım geldi.

MYK ÜYELERİNE ÇİÇEK SÜRPRİZİ

Özarslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kısa süre önce belirlenen 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin tamamına ayrı ayrı tebrik çiçeği gönderdi. Kulislerde farklı yorumlara neden olan bu hamle, Özarslan’ın partiyle bağlarını tamamen koparmadığı şeklinde değerlendirildi.

CHP SÖZCÜSÜ: ÇİÇEĞİ GÖNDEREN ARKADAŞLA KONUŞMANIZ LAZIM

Konuya ilişkin ilk açıklama ise CHP Sözcüsü Müslim Sarı’dan geldi. CHP Sözcüsü, "Çiçeği gönderen arkadaşla konuşmanız lazım. Ben de yeni gördüm. Bir sembol veya siyasal iletişim değil. Biz öyle değerlendirmiyoruz." ifadelerini kullandı.