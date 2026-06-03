CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi - Son Dakika
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CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi

CHP\'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP\'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
03.06.2026 23:06
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CHP'den şubat ayında istifa eden ve AK Parti'ye geçeceği öne sürülen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dcan çok konuşulacak bir hamle geldi. Özarslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği MYK'daki 19 üyenin her birine ayrı ayrı tebrik çiçeği gönderdi. Konuya ilişkin CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Çiçeği gönderen arkadaşla konuşmanız lazım. Ben de yeni gördüm. Bir sembol veya siyasal iletişim değil. Biz öyle değerlendirmiyoruz." dedi.

Şubat ayında CHP’den istifa ettikten sonra AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan dikkat çeken bir adım geldi.

MYK ÜYELERİNE ÇİÇEK SÜRPRİZİ

Özarslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kısa süre önce belirlenen 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin tamamına ayrı ayrı tebrik çiçeği gönderdi. Kulislerde farklı yorumlara neden olan bu hamle, Özarslan’ın partiyle bağlarını tamamen koparmadığı şeklinde değerlendirildi.

CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi

CHP SÖZCÜSÜ: ÇİÇEĞİ GÖNDEREN ARKADAŞLA KONUŞMANIZ LAZIM

Konuya ilişkin ilk açıklama ise CHP Sözcüsü Müslim Sarı’dan geldi. CHP Sözcüsü, "Çiçeği gönderen arkadaşla konuşmanız lazım. Ben de yeni gördüm. Bir sembol veya siyasal iletişim değil. Biz öyle değerlendirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Mesut Özarslan, Müslim Sarı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Mesut Özarslan CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi - Son Dakika
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