Netanyahu, Trump ile Anlaşmazlıkları Geçiştirdi - Son Dakika
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Netanyahu, Trump ile Anlaşmazlıkları Geçiştirdi

03.06.2026 18:49
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Netanyahu, Trump ile yaşadığı tartışmanın taktiksel olduğunu ve ciddi bir sorun olmadığını savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın son görüşmelerinde, kendisine "lanet olası deli" diyerek çıkışmasıyla ilgili soruları geçiştirerek, aralarında sadece "taktiksel" anlaşmazlıklar olduğunu savundu.

Amerikan CNBC kanalına röportaj veren İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile Lübnan konusunda yaşadıkları tartışmanın "önemsiz" olduğunu iddia etti.

Netanyahu, Trump'ın son telefon konuşmasında kendisine "lanet olası deli" diyerek çıkışmasına ve Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmasını istemesine ilişkin soruları geçiştirerek, "Ayrıntılara girmeyeceğim." demekle yetindi.

Netanyahu, "Bazen, en iyi ailelerde olduğu gibi, bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Ancak her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluyoruz ve bunu çok iyi dostlar olarak yapıyoruz." diye konuştu.

Trump ile yaşadıkları anlaşmazlıkların ciddi olmadığını savunan Netanyahu, ABD Başkanı ile genel olarak aynı görüşte olduklarını ifade etti.

Netanyahu, ABD Başkanı ile her iki günde bir görüştüklerini anlatarak, "savaşın nasıl sona ermesi gerektiği konusunda henüz bir karar verilmediğini" kabul etti.

İran'la ateşkes konusunda "taktiksel oyun" oynanıyor

ABD ile İran arasında gerçekten bir ateşkes olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Netanyahu, "Bence burada taktiksel bir oyun oynanıyor. İran, Trump'ın söylediği şeyi, yani gerekirse askeri eyleme tam ölçekli bir dönüş olacağını kesinlikle biliyor. Bu Başkan Trump'ın kararı, İsrail hazır ve ABD güçleri de hazır." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa'ya eleştiri

İsrail Başbakanı, İran konusunda ABD'ye ve kendilerine bekledikleri desteği vermeyen Avrupa ülkelerine tepki gösterdi.

Netanyahu, "İran ve onun bölgedeki vekil unsurlarıyla savaştığımızda, sadece kendi savaşımızı değil, sizin savaşınızı da açıkçası Avrupa'nın savaşını da veriyoruz." dedi.

"Avrupalı liderlerin kendi ülkelerindeki radikal İslamcı azınlıklara boyun eğme şekli utanç verici." diyen Netanyahu, Avrupalı liderlerin bu konudaki yaklaşımlarını beğenmediğini söyledi.

Trump, İsrail'in en büyük dostu

ABD Başkanı Trump'ı "İsrail'in en büyük dostu" olarak nitelendiren Netanyahu, çeşitli örneklerle Trump'ın İsrail için attığı adımları hatırlattı.

Netanyahu, Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına uyguladığı ablukayı överek, "Bu abluka, dahice bir hamle oldu." dedi.

"İran'da rejim değişecek" iddiası

İran'da siyasi anlamda "çatlakların" oluştuğunu ve günün birinde İran'da "rejimin değişeceğine" inandığını belirten Netanyahu, "Ben, rejimin düşeceğine inanıyorum ve elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Netanyahu, "İran halkına bu rejimi devirmeleri için yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bu görüşüm değişmedi ancak bu, bizim seçtiğimiz anda tam olarak gerçekleşmeyecek." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, Trump ile Anlaşmazlıkları Geçiştirdi - Son Dakika

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