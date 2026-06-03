Avcılar\'da Çocuk Kavgası Kanlı Bitti

AVCILAR'da çocuklar arasında çıkan ve büyüklerin de karıştığı kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kaçan 3 şüpheli Büyükçekmece'de yakalanırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay,1 Haziran Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çocuklar arasında başlayan kavgaya kısa süre sonra yakınları da katıldı. Kavgada 3 kişinin saldırısına uğrayan Y.E.Ş., sol bacağından 4 bıçak darbesi ile yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin, Y.E.Ş. ile daha önce aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Y.E.Ş. ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GİZLENDİKLERİ EVDE YAKALANDILAR

Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalarda 4 suç kaydı bulunan O.Ş. (45), 6 suç kaydı bulunan E.Ş. (19) ve 2 suç kaydı bulunan C.Ş.'yi (17) yakalamak için ekipler harekete geçti. Şüphelilerin kaçmış olabileceği yerler tek tek kontrol edildi. Saha ve istihbari çalışmalar sonunda şüpheliler, Büyükçekmece'de gizlendikleri adreste yakalandı. Buraya geldikleri araç içerisinde de olayda kullandıkları değerlendirilen iki bıçağa el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.