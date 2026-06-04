Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı\'nda 5 ayrılık birden

Yeni sezon planlamasına devam eden Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda ayrılıklar üst üste gerçekleşti.

5 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILDI

Gelecek sezon her kulvarda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Medicana, 5 oyuncusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

''KARİYERLERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ''

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızda yeni sezon planlaması kapsamında Luka Marttila, Julio Gomez, Mustafa Cengiz, Halit Kurtuluş ve Fabian Drzyzga ile yollarımız ayrılmıştır. Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.