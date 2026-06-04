Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Dünya Kupası kapsamında 14 Haziran'da oynanacak Türkiye ile Avustralya arasındaki maçı sabah namazıyla başlayıp çorba, çay ve simit ikramıyla dev ekranda izlemeye davet etti.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ'NDEN MİLLİ MAÇA ÖZEL PROGRAM

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nın maç heyecanı, şimdiden milyonların yüreğini sardı. Milli maçların milli birlik ve beraberlik ruhuna ev sahipliği yapmasına yönelik talepler karşılık bulmaya başladı. Bu kapsamda, Sultanbeyli Belediyesi milli maçlara özel bir program hazırladı.

SABAH NAMAZI VE MİLLİ MAÇ BİR ARADA

Bu heyecanın milli birlik ruhuyla yaşanmasını amaçlayan program, 14 Haziran Pazar günü saat 04.45'te sabah namazıyla başlayacak. Namazın ardından saat 05.30'da vatandaşlara çorba, çay ve simit ikram edilecek. Saat 07.00'deki Türkiye-Avustralya karşılaşması ise Kent Meydanı'na kurulacak dev ekranda coşkuyla izlenecek.

"GÖNÜLLERİMİZ A MİLLİ TAKIM İLE OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, A Milli Futbol Takımı'nın herkesin ortak gururu olduğunu belirtti. Tombaş, "Ay-yıldızlı formanın sahadaki mücadelesini Sultanbeyli Kent Meydanı'nda hemşehrilerimizle birlikte izlemekten büyük mutluluk duyacağız. Bu anlamlı sabaha namazla başlayacak, ardından aynı sofrada çorba, çay ve simitle buluşarak kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Gönüllerimiz, dualarımız ve desteğimiz A Milli Futbol Takımımızla olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel heyecana ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.