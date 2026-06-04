Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada

04.06.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli Belediyesi, Dünya Kupası'nda Türkiye ve Avustralya arasında 14 Haziran'da oynanacak olan maç için özel bir program hazırladı. İşte detaylar...

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Dünya Kupası kapsamında 14 Haziran'da oynanacak Türkiye ile Avustralya arasındaki maçı sabah namazıyla başlayıp çorba, çay ve simit ikramıyla dev ekranda izlemeye davet etti.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ'NDEN MİLLİ MAÇA ÖZEL PROGRAM

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nın maç heyecanı, şimdiden milyonların yüreğini sardı. Milli maçların milli birlik ve beraberlik ruhuna ev sahipliği yapmasına yönelik talepler karşılık bulmaya başladı. Bu kapsamda, Sultanbeyli Belediyesi milli maçlara özel bir program hazırladı.

Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada

SABAH NAMAZI VE MİLLİ MAÇ BİR ARADA

Bu heyecanın milli birlik ruhuyla yaşanmasını amaçlayan program, 14 Haziran Pazar günü saat 04.45'te sabah namazıyla başlayacak. Namazın ardından saat 05.30'da vatandaşlara çorba, çay ve simit ikram edilecek. Saat 07.00'deki Türkiye-Avustralya karşılaşması ise Kent Meydanı'na kurulacak dev ekranda coşkuyla izlenecek.

"GÖNÜLLERİMİZ A MİLLİ TAKIM İLE OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, A Milli Futbol Takımı'nın herkesin ortak gururu olduğunu belirtti. Tombaş, "Ay-yıldızlı formanın sahadaki mücadelesini Sultanbeyli Kent Meydanı'nda hemşehrilerimizle birlikte izlemekten büyük mutluluk duyacağız. Bu anlamlı sabaha namazla başlayacak, ardından aynı sofrada çorba, çay ve simitle buluşarak kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Gönüllerimiz, dualarımız ve desteğimiz A Milli Futbol Takımımızla olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel heyecana ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Sultanbeyli, Milli Takım, Avustralya, Ali Tombaş, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sabri Güler Sabri Güler:
    Kahramanmaraş belediyesinden de bekliyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna’da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü
Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar
Fenerbahçe Beko yine 18 sayı geriden gelip kazandı Fenerbahçe Beko yine 18 sayı geriden gelip kazandı
Şebnem Ferah 6 yıl sonra ilk kez sahnede Şebnem Ferah 6 yıl sonra ilk kez sahnede
Göztepe’ye gol hattında yeni tank İmzalar atıldı Göztepe'ye gol hattında yeni tank! İmzalar atıldı
Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul’da başladı Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul'da başladı

18:50
Vali gibi vali Davut Gül, Sıfır Atık Festivali’nde tüm stantları gezdi
Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi
18:24
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden
18:08
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak
Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:21
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
17:17
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 19:25:35. #7.12#
SON DAKİKA: Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.