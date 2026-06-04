İstanbul’da meydana gelen maddi hasarlı bir trafik kazasının ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, 25 yaşındaki bir genç aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan gencin babası ve kardeşi ise aldıkları darbelerle ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba ve oğul hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, dehşet anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Polis, olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
Son Dakika › İstanbul › Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
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