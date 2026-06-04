CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik

CHP YDK Başkanı Mahir Polat, Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan ve ihraç edilen Özkan Yalım'ın affedilmediğini, istifa etmiş bir kişiye sonradan işlem yapıldığını belirtti.

"ÖZKAN YALIM YENİDEN CHP ÜYESİ OLACAK" İDDİASI

Mutlak butlan kararının ardından tartışmalar devam ederken CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı da belli oldu. Mahir Polat, YDK toplantısında başkan olarak seçildi. YDK Sekreterliği'ne Sezgin Kaya, Başkan Yardımcılığı'na ise Ahmet Ersen Özsoy getirildi. Kurul, partinin 38. Olağan Kurultayı'ndan sonraki ihraç işlemlerinin geçersiz sayılması kararı alındı. İhraçların iptaline yönelik alınan YDK kararının Yargıtay'a bildirilmesi için MYK'ya talep yazısı iletildi. Söz konusu kararla birlikte, cezaevindeki Özkan Yalım'ın da yeniden CHP üyesi olacağı iddia edildi.

Polat, partisinin YDK toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özkan Yalım'ın ihracının iptali tartışmalarına yönelik konuşan Polat, şunları kaydetti: "Bizden önceki yok hükmünde sayılan arkadaşlarımız, bu arkadaşımızla ilgili bir karar vermişler. Eğer CHP MYK'sı bizim gönderdiğimiz kararı işleme alırsa, ahlaki sorunları olan tüm arkadaşlarımızın tekrardan dosyalarını geçireceğiz. Özkan Yalım, 28 Nisan'da Silivri Cezaevi'nden partimize bir istifa dilekçesi vermiş. Partimiz bu istifa dilekçesini 29 Nisan'da Genel Sekreterlik kaydına almış, 2 Mayıs'ta karar verilmiş.

"ÖZKAN YALIM'I AFFETTİK DİYE BİR ŞEY YOK"

O dönemdeki arkadaşlarımız Özkan Yalım'ı ihraç etmekte gecikmişler. İstifa etmiş birini tekrardan ihraç etmişler. Dolayısıyla istifa etmiş bir adamdan bahsediyorlar. CHP, Sayın Genel Başkanı'nın 'arınma ve CHP'nin tekrar ahlaki üstünlük noktasına dönmesiyle' ilgili açıklamalarının CHP YDK'sı arkasındadır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Özkan Yalım'ı affettik diye bir şey yok. İstifa etmiş bir adama sonradan bir işlem tesis edilmiş. Dolayısıyla bizim açımızdan polemiğe kapalı bir konudur Özkan Yalım."