Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi

04.06.2026 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır Atık Festivali'nde İstanbul Valisi Davut Gül, tüm stantları tek tek gezdi. Günün sıcağına rağmen herkesle tek tek ilgilenen Vali Gül'ün festivale yakın ilgisi takdir edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Festivali’ne katılarak alandaki tüm stantları tek tek gezdi. Festival süresince sergilenen projeleri yakından inceleyen Vali Gül, yürütülen çevre çalışmaları hakkında yetkililerden ve katılımcılardan detaylı bilgi aldı.

SICAK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDEN TEK TEK İLGİLENDİ

Sıcak havaya rağmen festival alanındaki herkesle yakından ilgilenen Vali Gül’ün bu samimi yaklaşımı katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vali Gül'ün çevre duyarlılığını ön plana çıkaran festivale gösterdiği bu yoğun ilgi, çevre gönüllüleri ve vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi

İSTANBUL'DA SIFIR ATIK FESTİVALİ COŞKUSU

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık yaklaşımı, bugün İstanbul’da başlayan Sıfır Atık Festivali ile yeni bir buluşma noktası kazandı. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen festival, 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi

İstanbul Valiliği himayelerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivali ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi

"SADECE EĞLENCE DEĞİL, ÖĞRETİCİ YÖNÜ DE VAR"

Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan İstanbul Valisi Davut Gül, festivalin her yaştan insana hitap ettiğini belirtti.

Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi

Gül, "Tam festival tadında bir festival yaşanıyor. Baktığımızda her yaşta insanın burada olduğunu ve ailecek vakit geçirildiğini görüyoruz" dedi. 

Festivalin eğitim yönüne dikkat çeken Vali Gül, organizasyonun yalnızca eğlence amacı taşımadığını vurguladı. Gül, "Burası sadece eğlence amaçlı değil, festival amaçlı değil. Aynı zamanda bir öğretici yönü de var. Okullarda öğrendiğimizi, evde öğrendiğimizi fiilen burada görmüş oluyoruz, yaşamış oluyoruz. Atölyelerdeki deneyimler çok kıymetli, ikramlar çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi

SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Festival kapsamında gerçekleştirilecek konserlere de değinen Gül, ziyaretçileri akşam programlarına davet etti.

Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi

Vali Gül, "Akşam 18.30'dan itibaren sahne alacak sanatçılarımız var. Rafet El Roman var, Mazhar Alanson ve grubu var. Buna benzer birçok arkadaşımız sahne alacaklar" dedi.

Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi

TÜM İSTANBULLULARA DAVET

Festivalin aileler için önemli bir deneyim sunduğunu belirten Davut Gül, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi

"İnanıyorum ki ailecek gelindiğinde burada doya doya unutamayacakları bir gün geçirecekler. Ben bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum."

Davut Gül, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Davut Gül Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna’da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü
Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar
Fenerbahçe Beko yine 18 sayı geriden gelip kazandı Fenerbahçe Beko yine 18 sayı geriden gelip kazandı
Şebnem Ferah 6 yıl sonra ilk kez sahnede Şebnem Ferah 6 yıl sonra ilk kez sahnede
Göztepe’ye gol hattında yeni tank İmzalar atıldı Göztepe'ye gol hattında yeni tank! İmzalar atıldı
Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul’da başladı Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul'da başladı
CHP’den istifa etmişti Mesut Özarslan, CHP’nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
Florentino Perez, Jose Mourinho’yu resmen açıkladı Florentino Perez, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti
Kendisine saldıran kargadan kaçarken taklalar attı Kendisine saldıran kargadan kaçarken taklalar attı
Samsun’da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu Samsun'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu
Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü
Varlık barışı Resmi Gazete’de yayımlandı: Kazancını Türkiye’ye getirene 20 yıl vergi yok Varlık barışı Resmi Gazete'de yayımlandı: Kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl vergi yok

18:24
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden
18:08
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak
Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:21
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
17:17
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:38
Ester ile çıktığı tatil Mbappe’ye çok pahalıya patladı
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:41
286 yıla kadar hapsi isteniyordu Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü
286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:33
Kene kabusu can aldı 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:01
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 19:11:26. #7.12#
SON DAKİKA: Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.