Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 3 işçinin isimleri belli oldu.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan isimleri öğrenilemeyen 3 işçi, yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından işçilerin cansız bedenleri, kuyudan çıkarılıp, otopsi için morga kaldırıldı.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olayla ilgili yaptığı açıklamada 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini doğruladı. Tavlı, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kazada fabrika çalışanları Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yunus Çekiç'in (47) hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.