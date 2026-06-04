Yozgat'ta 15 yaşındaki çocuk Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yozgat'ta 15 yaşındaki çocuk Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti

04.06.2026 14:33
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kene tutunması sonucu KKKA hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi gören 15 yaşındaki Mehmet Akkaya, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi gören 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Mehmet Akkaya'ya 4 gün önce kene tutundu. Akkaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Akkaya'nın cenazesi, Akdağmadeni İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

Mehmet Akkaya, 3. Sayfa, Yozgat, Sağlık, Güncel, Ankara, Sorgun, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta 15 yaşındaki çocuk Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti - Son Dakika

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