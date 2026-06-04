286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü

04.06.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "nitelikli cinsel saldırı" ve uyuşturucu suçlamalarıyla hazırlanan 286 yıl istenen iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aralık 2025'te gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Taner Çağlı'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 20 Mayıs'ta tamamlanarak İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

İADE GEREKÇESİ ÖĞRENİLEMEDİ

Mahkeme, iddianameyi incelemesinin ardından dosyayı Savcılığa iade etti. Avukatlar, dosyada bulunan gizlilik kararı nedeniyle iade gerekçesinin henüz öğrenilemediğini belirtti.

286 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un, "Suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "Nitelikli cinsel saldırı", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından toplam 286 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

İddianamede, Burcu Akyüz, Dilek Olgun, Melis Asena Özkan, Reyhan Köse, Buse Öztay, Ebru Gülan, Ece Aslan, Elif Kılınç, Gizem Ayabaktı, Meltem Acet ve Şevkiye Dilara Yıldız "mağdur", Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 2 Kasım 2025'te gelen ihbarda, "HaberTürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve daha önceden bu kanalda çalışan Merve S'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, Ersoy'un eğlence tarzında etkinlikler düzenleyerek bu ortamda uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ettiği, çevresinde bulunan kadınlara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırarak, kadınların iradesini zayıflatıp birden fazla kişiyle birlikte bu kadınlarla cinsel birliktelik yaşadıkları" bilgisinin yer aldığı ifade edildi.

Bu ihbarın ardından suç örgütüne yönelik soruşturma işlemlerine başlandığı belirtilen iddianamede, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gelen ihbarlara istinaden yürütülen soruşturmada eylemlerin örgüt kapsamında işlendiği, bu örgütün şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un elebaşılığında ve anlatımda adı geçen birtakım üyelerden oluştuğu kaydedildi.

Suç örgütünün özellikle uyuşturucu maddelerden olan kokainin kişiler üzerindeki etkisini, hem kadın mağdurlar üzerinde hem de örgüt üyeleri üzerinde sıkça kullandığı anlatılan iddianamede, örgüt elebaşı Ersoy'un arkadaş ve iş çevresinden tanıdığı örgüt üyeleri ile sıkça uyuşturucu madde sağladığı, partiler düzenlediği, bu partiler esnasında cinsel duygularını tatmin etmek amacıyla örgüt üyelerini ve mağdurları kullandığı aktarıldı.

ÖRGÜT ŞEMASI ÇIKARILDI

Suç örgütünün oluşum ve yapısını ortaya koyma noktasında, soruşturma aşamasında yapılan ihbar içerikleri, alınan ifadeler ve yapılan tespitlerin önem taşıdığı vurgulanan iddianamede, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığının örgüt şemasında Mehmet Akif Ersoy'un örgüt lideri olduğu, şüpheliler Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut, Ufuk Tetik'in de örgüt üyeleri olduğu belirlenmiştir." denildi.

Ersoy'un arkadaş ve iş çevresinden tanıdığı şüphelilerle suç örgütü kurduğu anlatılan iddianamede, bu kapsamda mağdurlara kokain sağlanarak örgüt elebaşının cinsel duygularını tatmin etmek amacıyla bir araya gelindiği belirtildi.

Ersoy'un çalıştığı sektör ve bulunduğu görevlerden dolayı nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğunun düşünülmesi nedeniyle, diğer şüphelilerin Ersoy'un bu konumundan dolayı kendisine itaat ettiği aktarılan iddianamede, bu nedenle Ersoy'un diğer şüphelileri kontrol ve organize ettiği, örgüt üyelerinin de çevrelerinde bulunan ve duygusal ilişki yaşadıkları kadınları Ersoy ile tanıştırarak çeşitli yöntemlerle ilişkiye girmelerini sağladıkları ve bu kişileri suçun mağduru konumuna getirdikleri kaydedildi.

İddianamede, örgüt üyesi şüphelilerden bazılarının örgüt elebaşının bulunduğu konum ve çalıştığı sektörden dolayı televizyon programlarına katılım sağlayarak menfaat elde ettiklerinin anlaşıldığı aktarıldı.

Şüphelilerin eylemlerini sistematik olarak gerçekleştirdikleri aktarılan iddianamede, alınan beyanlarda çoklu cinsel ilişkiye girmeden önce uyuşturucu maddeyi planlı şekilde mağdurların kullanımına sunduklarının anlaşıldığı belirtildi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Mehmet Akif Ersoy'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıldan 27,5 yıla kadar, "zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı" ve "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüpheli Ahmet Göçmez'in "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile 5 kez "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 100 yıldan az olmamak üzere hapis, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından ise 7 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, Nurullah Mahmut Dündar, Mustafa Manaz, Taner Çağlı ve Tolga Aykut'un "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "nitelikli cinsel saldırı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 7 yıldan 15 yıla kadar ve 51 yıldan az olmamak üzere değişen oranlarda hapisle, Ufuk Tetik'in ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörüldü.

Hazırlanan iddianamede ayrıca, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Veyis Ateş, Ali Yaşar Koz, Umut Evirgen, Emrullah Erdinç, Steven Sadettin Saran, Hasan Dereci, Şakir Tekin, Yusuf Timur Savcı, Burcu Akyüz ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma yer sağlama" suçlarından tefrik kararı verilerek, haklarında ayrı soruşturma yürütüldüğü bilgisi de yer aldı.

Kaynak: ANKA

Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Ersoy, Habertürk, Yönetmen, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Onur Akın’dan Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın
AYM’den sporcu vergileriyle ilgili hak ihlali kararı AYM'den sporcu vergileriyle ilgili hak ihlali kararı
Eşini çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası’na gittiler Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası'na gittiler
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
Bu gece İstanbul’a geliyor Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı Bu gece İstanbul'a geliyor! Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı

16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:38
Ester ile çıktığı tatil Mbappe’ye çok pahalıya patladı
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:52
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan çuval çuval para kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:33
Kene kabusu can aldı 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:01
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
13:47
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 16:59:55. #7.12#
SON DAKİKA: 286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.