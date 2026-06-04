Polat ailesinin acı günü...Kızları gözyaşları içinde feryat etti: Babamı bizden aldınız - Son Dakika
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Polat ailesinin acı günü...Kızları gözyaşları içinde feryat etti: Babamı bizden aldınız

04.06.2026 13:30
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İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat (37) Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıdan hemen sonra yayın açıp yardım isteyen Dilan Polat'ın "Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat'ı vurdular. Odada kaldık hepimiz. Hayatımız zindan oldu artık" ifadeleri dikkat çekti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haber ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Can Polat için İstanbul'daki Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Polat'ın cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Tören sırasında duygusal anlar yaşandı.

KIZININ FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenazede en zor anları Can Polat'ın kızı Damla Polat yaşadı. Cami önünde gözyaşlarına boğulan genç kız, "Babamı öldürdüler" diyerek fenalaştı.

Yere düşen Damla Polat, tabutu görünce ayağa kalkarak koştu ve babasının tabutuna sarıldı. Genç kızın, "Babam nerede? Baba... Tatil mezar oldu benim babama" sözleri törene katılanları duygulandırdı.

Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Damla Polat üzüntüden sinir krizi geçirdi. Polat'ın daha sonra kucakta taşınarak cenaze alanından uzaklaştırıldı.

DİLAN POLAT DA YERE YIĞILIP AĞLADI

Can Polat'ın cenaze törenine Dilan Polat ve Sıla Doğu da katıldı. Dilan Polat'ın tören sırasında gözyaşlarına boğulduğu ve bir ara yere yığıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

Engin Polat, Dilan Polat, Can Polat, Çeşme, İzmir, Son Dakika

Son Dakika İzmir Polat ailesinin acı günü...Kızları gözyaşları içinde feryat etti: Babamı bizden aldınız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polat ailesinin acı günü...Kızları gözyaşları içinde feryat etti: Babamı bizden aldınız - Son Dakika
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